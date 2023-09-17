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В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 17.09.2023
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18:18 17.09.2023 (обновлено: 18:22 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/pozhar-1896834942.html
В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар
В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 17.09.2023
В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной провинции Аланья, на юго-западе страны, эвакуированы 13 домов, министр лесного хозяйства осмотрел территорию с... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:18
2023-09-17T18:22
в мире
аланья (город)
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной провинции Аланья, на юго-западе страны, эвакуированы 13 домов, министр лесного хозяйства осмотрел территорию с воздуха, передал гостелеканал TRT Haber. "В Аланье, в лесном массиве вблизи населенных пунктов возник пожар. Было эвакуировано 13 домов. Воздушное и наземное вмешательство команд в пожар продолжается. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы также осмотрел территорию с воздуха с помощью самолета противопожарной службы", - передал телеканал. Губернатор Аланьи Фатих Уркмезер сообщил, что все наземные и воздушные команды были мобилизованы для того, чтобы взять огонь под контроль. "На данный момент эвакуировано 13 домов и жертв нет", - приводит телеканал слова губернатора.
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в мире, аланья (город), турция
В мире, Аланья (город), Турция
В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар

TRT Haber: в турецкой Аланье вспыхнул лесной пожар, эвакуированы 13 домов

© AP PhotoТушение пожара в Турции
Тушение пожара в Турции - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo
Тушение пожара в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной провинции Аланья, на юго-западе страны, эвакуированы 13 домов, министр лесного хозяйства осмотрел территорию с воздуха, передал гостелеканал TRT Haber.
«
"В Аланье, в лесном массиве вблизи населенных пунктов возник пожар. Было эвакуировано 13 домов. Воздушное и наземное вмешательство команд в пожар продолжается. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы также осмотрел территорию с воздуха с помощью самолета противопожарной службы", - передал телеканал.
Губернатор Аланьи Фатих Уркмезер сообщил, что все наземные и воздушные команды были мобилизованы для того, чтобы взять огонь под контроль.
«
"На данный момент эвакуировано 13 домов и жертв нет", - приводит телеканал слова губернатора.
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В миреАланья (город)Турция
 
 
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