https://ria.ru/20230917/pozhar-1896834942.html

В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар

В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 17.09.2023

В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной провинции Аланья, на юго-западе страны, эвакуированы 13 домов, министр лесного хозяйства осмотрел территорию с... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:18

2023-09-17T18:18

2023-09-17T18:22

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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной провинции Аланья, на юго-западе страны, эвакуированы 13 домов, министр лесного хозяйства осмотрел территорию с воздуха, передал гостелеканал TRT Haber. "В Аланье, в лесном массиве вблизи населенных пунктов возник пожар. Было эвакуировано 13 домов. Воздушное и наземное вмешательство команд в пожар продолжается. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы также осмотрел территорию с воздуха с помощью самолета противопожарной службы", - передал телеканал. Губернатор Аланьи Фатих Уркмезер сообщил, что все наземные и воздушные команды были мобилизованы для того, чтобы взять огонь под контроль. "На данный момент эвакуировано 13 домов и жертв нет", - приводит телеканал слова губернатора.

https://ria.ru/20230904/samolety-1894077154.html

аланья (город)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аланья (город), турция