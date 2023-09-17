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В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар
В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 17.09.2023
В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной провинции Аланья, на юго-западе страны, эвакуированы 13 домов, министр лесного хозяйства осмотрел территорию с... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:18
2023-09-17T18:18
2023-09-17T18:22
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной провинции Аланья, на юго-западе страны, эвакуированы 13 домов, министр лесного хозяйства осмотрел территорию с воздуха, передал гостелеканал TRT Haber. "В Аланье, в лесном массиве вблизи населенных пунктов возник пожар. Было эвакуировано 13 домов. Воздушное и наземное вмешательство команд в пожар продолжается. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы также осмотрел территорию с воздуха с помощью самолета противопожарной службы", - передал телеканал. Губернатор Аланьи Фатих Уркмезер сообщил, что все наземные и воздушные команды были мобилизованы для того, чтобы взять огонь под контроль. "На данный момент эвакуировано 13 домов и жертв нет", - приводит телеканал слова губернатора.
https://ria.ru/20230904/samolety-1894077154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аланья (город), турция
В мире, Аланья (город), Турция
В турецкой курортной Аланье вспыхнул лесной пожар
TRT Haber: в турецкой Аланье вспыхнул лесной пожар, эвакуированы 13 домов