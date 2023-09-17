https://ria.ru/20230917/pozhar-1896782853.html

В России за сутки потушили 22 природных пожара

В России за сутки потушили 22 природных пожара - РИА Новости, 17.09.2023

В России за сутки потушили 22 природных пожара

В России за сутки потушили 22 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:44

2023-09-17T09:44

2023-09-17T09:44

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 22 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16.09.2023 года, в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 628 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 17 сентября в России действовало 15 лесных пожаров на площади 255 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действуют 2 пожара на 180 гектарах.

https://ria.ru/20230916/gryzuny-1896681874.html

россия

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии