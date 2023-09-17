https://ria.ru/20230917/pozhar-1896782853.html
В России за сутки потушили 22 природных пожара
В России за сутки потушили 22 природных пожара - РИА Новости, 17.09.2023
В России за сутки потушили 22 природных пожара
В России за сутки потушили 22 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:44
2023-09-17T09:44
2023-09-17T09:44
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 22 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16.09.2023 года, в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 628 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 17 сентября в России действовало 15 лесных пожаров на площади 255 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действуют 2 пожара на 180 гектарах.
https://ria.ru/20230916/gryzuny-1896681874.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 22 природных пожара
В России за сутки потушили 22 природных пожара на площади 628 гектаров
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 22 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16.09.2023 года, в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 628 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 17 сентября в России действовало 15 лесных пожаров на площади 255 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае
- там действуют 2 пожара на 180 гектарах.
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