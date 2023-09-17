https://ria.ru/20230917/posledstviya-1896782724.html

По минным полям. В ВСУ сообщили о шокирующих последствиях контрнаступления

По минным полям. В ВСУ сообщили о шокирующих последствиях контрнаступления - РИА Новости, 17.09.2023

По минным полям. В ВСУ сообщили о шокирующих последствиях контрнаступления

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Восполняющие потери во время наступления ВСУ новобранцы все менее подготовлены и мотивированы, пишет британское издание The... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:43

2023-09-17T09:43

2023-09-17T09:43

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Восполняющие потери во время наступления ВСУ новобранцы все менее подготовлены и мотивированы, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на украинского офицера."Один из офицеров в неофициальном порядке рассказал о том, как его рота понесла потери в ходе атаки по минным полям против хорошо засевших защитников без прикрытия с воздуха. По его словам, бойцы, пришедшие на смену погибшим, не имели такой же подготовки и мотивации", — говорится в материале.Журналисты также указали, что дальнейшее продолжение конфликта окажет колоссальное давление на уже сократившееся население Украины.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230917/lozh-1896776872.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато