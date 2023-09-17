https://ria.ru/20230917/pogoda-1896774030.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичей в воскресенье ждет по-осеннему погожий солнечный выходной и до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T07:58
2023-09-17T07:58
2023-09-17T07:58
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ждет по-осеннему погожий солнечный выходной и до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья после самой холодной ночи текущего сезона ждет по-осеннему погожий солнечный выходной с температурным фоном на 3 градуса теплее положенной климатической нормы. В Москве - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 17 - плюс 19, по области - плюс 15 - плюс 20", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230917/zamorozki-1896772750.html
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московская область (подмосковье), евгений тишковец, москва, общество
Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Москва, Общество
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается до плюс 19 градусов