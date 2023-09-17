https://ria.ru/20230917/podgotovka-1896771051.html

Бригада "Волки" тренирует бойцов в зоне СВО в почти боевых условиях

Бригада "Волки" тренирует бойцов в зоне СВО в почти боевых условиях - РИА Новости, 17.09.2023

Бригада "Волки" тренирует бойцов в зоне СВО в почти боевых условиях

Новобранцы российской добровольческой бригады "Волки" проходят подготовку в условиях, максимально приближенных к боевым, на полигонах в зоне специальной военной РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T06:35

2023-09-17T06:35

2023-09-17T06:35

олег блохин

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ЛУГАНСК, 17 сен – РИА Новости. Новобранцы российской добровольческой бригады "Волки" проходят подготовку в условиях, максимально приближенных к боевым, на полигонах в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. В курс обучения курсантов 1-й диверсионно-разведывательной бригады "Волки" входят тактико-огневая подготовка, боевое тактическое слаживание, а также психологическая подготовка. "Боец должен не только уметь воевать, но и уметь думать – когда подойти, где задержаться и как не попасть под огонь артиллерии. <…> То есть это идет огромный комплекс мероприятий для того, чтобы в бою не возникало неразберихи", – рассказал инструктор Олег Блохин. По его словам, отдельное внимание уделяется психологической подготовке бойцов. Им создают такие условия, чтобы действия под огнем противника стали для них привычными. "Для любого бойца важен постепенный вход (в боевые действия – ред.). Когда боец не обстрелянный, он может сломаться, и дальше ты его на штурм не отправишь. Рассматривать его в дальнейшем как бойца практически невозможно", – рассказал инструктор.

https://ria.ru/20230801/boytsy-1887699297.html

https://ria.ru/20230708/kontraktniki-1882930187.html

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олег блохин