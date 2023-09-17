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В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах

В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах - РИА Новости, 17.09.2023

В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах

В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:58

2023-09-17T19:58

2023-09-17T19:58

общество

россия

рамзан кадыров

госдума рф

султан хамзаев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя фейки о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. "В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц. Плохая тенденция: ЦИПСО и прочие украинские службы вбрасывают различные фейки, а в России без угрызения совести это обсуждают. Отдельным блогерам нужно прекращать лезть в частную жизнь и личное пространство публичных деятелей. Особенно ставить вопрос о здоровье, смерти", - сказал Хамзаев. Он назвал такое поведение аморальным. Ранее в различных телеграм-каналах появилась ложная информация о том, что Кадыров якобы скончался минувшей ночью. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ответ Кадырова на ложную информацию о его смерти Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, пройтись на свежем воздухе 2023-09-17T19:58 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, рамзан кадыров, госдума рф, султан хамзаев, видео