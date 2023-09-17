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В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах - РИА Новости, 17.09.2023
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19:58 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/otvetstvennost-1896845647.html
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах - РИА Новости, 17.09.2023
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах
В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T19:58
2023-09-17T19:58
общество
россия
рамзан кадыров
госдума рф
султан хамзаев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя фейки о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. "В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц. Плохая тенденция: ЦИПСО и прочие украинские службы вбрасывают различные фейки, а в России без угрызения совести это обсуждают. Отдельным блогерам нужно прекращать лезть в частную жизнь и личное пространство публичных деятелей. Особенно ставить вопрос о здоровье, смерти", - сказал Хамзаев. Он назвал такое поведение аморальным. Ранее в различных телеграм-каналах появилась ложная информация о том, что Кадыров якобы скончался минувшей ночью. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
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Ответ Кадырова на ложную информацию о его смерти
Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, пройтись на свежем воздухе
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общество, россия, рамзан кадыров, госдума рф, султан хамзаев, видео
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Султан Хамзаев
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя фейки о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.
2023-09-17T19:58
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В Госдуме призвали ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах

Депутат Хамзаев: нужно ужесточить ответственность за фейки о жизни публичных лиц

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя фейки о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.
«
"В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц. Плохая тенденция: ЦИПСО и прочие украинские службы вбрасывают различные фейки, а в России без угрызения совести это обсуждают. Отдельным блогерам нужно прекращать лезть в частную жизнь и личное пространство публичных деятелей. Особенно ставить вопрос о здоровье, смерти", - сказал Хамзаев. Он назвал такое поведение аморальным.
Ранее в различных телеграм-каналах появилась ложная информация о том, что Кадыров якобы скончался минувшей ночью. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни.
Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
 
ОбществоРоссияРамзан КадыровГосдума РФСултан Хамзаев
 
 
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