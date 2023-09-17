https://ria.ru/20230917/otstavka-1896844472.html

Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку

Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку - РИА Новости, 17.09.2023

Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку

Более половины японцев хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида как можно скорее ушел в отставку, свидетельствуют результаты исследования, обнародованного... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:49

2023-09-17T19:49

2023-09-17T19:56

в мире

фумио кисида

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ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Более половины японцев хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида как можно скорее ушел в отставку, свидетельствуют результаты исследования, обнародованного газетой "Майнити". Согласно данным исследования, 51% респондентов выступает за то, чтобы Кисида как можно скорее ушел в отставку. Лишь 12% видят его на премьерском посту "как можно дольше". Еще 25% считают, что Кисида должен покинуть свой пост осенью следующего года, когда в партии пройдут выборы ее главы. Перестановки в кабинете министров, произведенные Кисидой, не отразились на плачевных цифрах его рейтинга – он застыл на самом низком уровне 25%. Это на один процентный пункт ниже, чем было зафиксировано в предыдущем опросе 27-28 августа. Это самый низкий уровень наравне с результатами опроса от декабря 2022 года. Число тех, кто не поддерживает правительство, составляет почти две трети – 68%. Лишь 10% ответили, что после перестановок в правительстве, когда из 19 человек свои посты сохранили только 6 министров, их ожидания в отношении нового кабмина возросли, 77% ответили, что возлагают надежды на новый состав. Исследование проводилось 16-17 сентября путем рассылки СМС-сообщений. В нем приняло участие 1050 человек.

https://ria.ru/20230917/ukraina-1896764088.html

https://ria.ru/20230914/neft-1896371611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, фумио кисида