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Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку - РИА Новости, 17.09.2023
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19:49 17.09.2023 (обновлено: 19:56 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/otstavka-1896844472.html
Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку
Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку - РИА Новости, 17.09.2023
Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку
Более половины японцев хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида как можно скорее ушел в отставку, свидетельствуют результаты исследования, обнародованного... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T19:49
2023-09-17T19:56
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Более половины японцев хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида как можно скорее ушел в отставку, свидетельствуют результаты исследования, обнародованного газетой "Майнити". Согласно данным исследования, 51% респондентов выступает за то, чтобы Кисида как можно скорее ушел в отставку. Лишь 12% видят его на премьерском посту "как можно дольше". Еще 25% считают, что Кисида должен покинуть свой пост осенью следующего года, когда в партии пройдут выборы ее главы. Перестановки в кабинете министров, произведенные Кисидой, не отразились на плачевных цифрах его рейтинга – он застыл на самом низком уровне 25%. Это на один процентный пункт ниже, чем было зафиксировано в предыдущем опросе 27-28 августа. Это самый низкий уровень наравне с результатами опроса от декабря 2022 года. Число тех, кто не поддерживает правительство, составляет почти две трети – 68%. Лишь 10% ответили, что после перестановок в правительстве, когда из 19 человек свои посты сохранили только 6 министров, их ожидания в отношении нового кабмина возросли, 77% ответили, что возлагают надежды на новый состав. Исследование проводилось 16-17 сентября путем рассылки СМС-сообщений. В нем приняло участие 1050 человек.
https://ria.ru/20230917/ukraina-1896764088.html
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в мире, фумио кисида
В мире, Фумио Кисида
Опрос: 51 процент японцев хотят, чтобы премьер Кисида ушел в отставку

Опрос: 51% японцев хотят, чтобы премьер-министр Кисида скорее ушел в отставку

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Более половины японцев хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида как можно скорее ушел в отставку, свидетельствуют результаты исследования, обнародованного газетой "Майнити".
Согласно данным исследования, 51% респондентов выступает за то, чтобы Кисида как можно скорее ушел в отставку. Лишь 12% видят его на премьерском посту "как можно дольше". Еще 25% считают, что Кисида должен покинуть свой пост осенью следующего года, когда в партии пройдут выборы ее главы.
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Перестановки в кабинете министров, произведенные Кисидой, не отразились на плачевных цифрах его рейтинга – он застыл на самом низком уровне 25%. Это на один процентный пункт ниже, чем было зафиксировано в предыдущем опросе 27-28 августа. Это самый низкий уровень наравне с результатами опроса от декабря 2022 года. Число тех, кто не поддерживает правительство, составляет почти две трети – 68%. Лишь 10% ответили, что после перестановок в правительстве, когда из 19 человек свои посты сохранили только 6 министров, их ожидания в отношении нового кабмина возросли, 77% ответили, что возлагают надежды на новый состав.
Исследование проводилось 16-17 сентября путем рассылки СМС-сообщений. В нем приняло участие 1050 человек.
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