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В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна - РИА Новости, 17.09.2023
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13:23 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896803714.html
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна
Уголовное дело возбудили после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:23
2023-09-17T13:23
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по Московской области. Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. "По результатам проведенной доследственной проверки по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей. Осуществляются допросы сотрудников клуба, изъяты образцы воды. Кроме того, планируется назначение судебных экспертиз.
https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна

В Подмосковье завели уголовное дело об отравлении хлором посетителей бассейна

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по Московской области.
Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.
"По результатам проведенной доследственной проверки по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей. Осуществляются допросы сотрудников клуба, изъяты образцы воды. Кроме того, планируется назначение судебных экспертиз.
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