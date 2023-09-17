https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896803714.html
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна
Уголовное дело возбудили после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:23
2023-09-17T13:23
2023-09-17T13:23
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по Московской области. Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. "По результатам проведенной доследственной проверки по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей. Осуществляются допросы сотрудников клуба, изъяты образцы воды. Кроме того, планируется назначение судебных экспертиз.
https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна
В Подмосковье завели уголовное дело об отравлении хлором посетителей бассейна