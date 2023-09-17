Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896795949.html
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна
Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:02
2023-09-17T12:02
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад", - говорится в сообщении. По информации ведомства, утром 16 сентября в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Впоследствии дети были госпитализированы в медучреждение с предварительным диагнозом "токсическое действие паров хлора". По предварительным данным прокуратуры, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.
https://ria.ru/20230910/peterburg-1895341519.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна

В Подмосковье госпитализировали детей с признаками отравления хлором в бассейне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
"Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, утром 16 сентября в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Впоследствии дети были госпитализированы в медучреждение с предварительным диагнозом "токсическое действие паров хлора".
По предварительным данным прокуратуры, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Число людей, отравившихся едой в Петербурге превысило 170
10 сентября, 15:00
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала