https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896795949.html

В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна

В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна - РИА Новости, 17.09.2023

В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна

Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:02

2023-09-17T12:02

2023-09-17T12:02

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад", - говорится в сообщении. По информации ведомства, утром 16 сентября в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Впоследствии дети были госпитализированы в медучреждение с предварительным диагнозом "токсическое действие паров хлора". По предварительным данным прокуратуры, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.

https://ria.ru/20230910/peterburg-1895341519.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад