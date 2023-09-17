https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896795949.html
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна
Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:02
2023-09-17T12:02
2023-09-17T12:02
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад", - говорится в сообщении. По информации ведомства, утром 16 сентября в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Впоследствии дети были госпитализированы в медучреждение с предварительным диагнозом "токсическое действие паров хлора". По предварительным данным прокуратуры, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.
https://ria.ru/20230910/peterburg-1895341519.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна
В Подмосковье госпитализировали детей с признаками отравления хлором в бассейне
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка, сообщается в телеграм-канале
прокуратуры Московской области.
"Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, утром 16 сентября в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Впоследствии дети были госпитализированы в медучреждение с предварительным диагнозом "токсическое действие паров хлора".
По предварительным данным прокуратуры, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.
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