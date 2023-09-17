В Брянской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
Под Брянском отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Брянская область приняла участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен у Кремлевской стены в Москве, эстафета приурочена к празднованию 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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"В год 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков Брянская область принимает участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен от огня могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Эстафета Вечного огня - это дань памяти и уважения всем защитникам нашей родины, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу. Это символ великой гордости за подвиг нашего народа, освободившего мир от фашизма", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В регионе по случаю праздника в воскресенье прошли торжественные мероприятия. На площади Партизан Брянска состоялся парад, где военнослужащие 154-го отдельного Комендантского Преображенского полка пронесли штандарты фронтов и соединений, освобождавших страну в годы войны. В параде приняли участие студенты, обучающиеся в военном учебном центре при Брянском государственном инженерно-технологическом университете, члены регионального отделения движения "Юнармии", кадеты, сообщила пресс-служба правительства области.
Как рассказал губернатор, гостями праздника стали заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, командующий Центральным округом Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов, делегации из Республики Беларусь, Луганской народной республики, Абхазии, Республики Дагестан, Орловской, Липецкой и Курской областей.
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"Проходят годы, сменяются поколения, но этот день, 17 сентября 1943 года, навсегда останется в нашей памяти как символ мужества, чести и отваги. Войска Брянского фронта блестяще провели на брянской земле наступательную операцию, которая вошла в героическую летопись истории нашей страны. Родина высоко оценила подвиги наших земляков и всех, кто сражался на брянской земле", – отметил Богомаз в поздравлении жителей области с праздником.
Как он сообщил, в день освобождения Брянской области спецподразделениям регионального управления Росгвардии торжественно передали 20 единиц автомобильной и спецтехники, предназначенной для выполнения служебно-боевых задач. Это специальные бронированные машины "Тигр" и "Патруль", автомобили "УАЗ", пикапы и снегоболотоходы.
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"Уже более полутора лет Брянская область находится на передовой. Сотрудники Росгвардии, проявляя профессионализм, решительность, мужество и героизм, выполняют поставленные задачи по защите государственной границы и жителей региона, участвуют в мероприятиях по пресечению попыток проникновения на территорию Российской Федерации и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп. С начала специальной военной операции более 60 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Брянской области награждены государственными наградами", – подчеркнул Богомаз.