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В Брянской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков - РИА Новости, 17.09.2023
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19:37 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/osvobozhdenie-1896843408.html
В Брянской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
В Брянской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков - РИА Новости, 17.09.2023
В Брянской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
Брянская область приняла участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен у Кремлевской стены в Москве, эстафета приурочена к празднованию... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T19:37
2023-09-17T19:37
справки
брянская область
москва
россия
александр богомаз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
юнармия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Брянская область приняла участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен у Кремлевской стены в Москве, эстафета приурочена к празднованию 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В год 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков Брянская область принимает участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен от огня могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Эстафета Вечного огня - это дань памяти и уважения всем защитникам нашей родины, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу. Это символ великой гордости за подвиг нашего народа, освободившего мир от фашизма", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. В регионе по случаю праздника в воскресенье прошли торжественные мероприятия. На площади Партизан Брянска состоялся парад, где военнослужащие 154-го отдельного Комендантского Преображенского полка пронесли штандарты фронтов и соединений, освобождавших страну в годы войны. В параде приняли участие студенты, обучающиеся в военном учебном центре при Брянском государственном инженерно-технологическом университете, члены регионального отделения движения "Юнармии", кадеты, сообщила пресс-служба правительства области. Как рассказал губернатор, гостями праздника стали заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, командующий Центральным округом Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов, делегации из Республики Беларусь, Луганской народной республики, Абхазии, Республики Дагестан, Орловской, Липецкой и Курской областей. "Проходят годы, сменяются поколения, но этот день, 17 сентября 1943 года, навсегда останется в нашей памяти как символ мужества, чести и отваги. Войска Брянского фронта блестяще провели на брянской земле наступательную операцию, которая вошла в героическую летопись истории нашей страны. Родина высоко оценила подвиги наших земляков и всех, кто сражался на брянской земле", – отметил Богомаз в поздравлении жителей области с праздником. Как он сообщил, в день освобождения Брянской области спецподразделениям регионального управления Росгвардии торжественно передали 20 единиц автомобильной и спецтехники, предназначенной для выполнения служебно-боевых задач. Это специальные бронированные машины "Тигр" и "Патруль", автомобили "УАЗ", пикапы и снегоболотоходы. "Уже более полутора лет Брянская область находится на передовой. Сотрудники Росгвардии, проявляя профессионализм, решительность, мужество и героизм, выполняют поставленные задачи по защите государственной границы и жителей региона, участвуют в мероприятиях по пресечению попыток проникновения на территорию Российской Федерации и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп. С начала специальной военной операции более 60 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Брянской области награждены государственными наградами", – подчеркнул Богомаз.
https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html
https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html
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справки, брянская область, москва, россия, александр богомаз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юнармия
Справки, Брянская область, Москва, Россия, Александр Богомаз, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Юнармия
В Брянской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков

Под Брянском отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Брянская область приняла участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен у Кремлевской стены в Москве, эстафета приурочена к празднованию 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«
"В год 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков Брянская область принимает участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен от огня могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Эстафета Вечного огня - это дань памяти и уважения всем защитникам нашей родины, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу. Это символ великой гордости за подвиг нашего народа, освободившего мир от фашизма", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
16 сентября, 17:11
В регионе по случаю праздника в воскресенье прошли торжественные мероприятия. На площади Партизан Брянска состоялся парад, где военнослужащие 154-го отдельного Комендантского Преображенского полка пронесли штандарты фронтов и соединений, освобождавших страну в годы войны. В параде приняли участие студенты, обучающиеся в военном учебном центре при Брянском государственном инженерно-технологическом университете, члены регионального отделения движения "Юнармии", кадеты, сообщила пресс-служба правительства области.
Как рассказал губернатор, гостями праздника стали заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, командующий Центральным округом Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов, делегации из Республики Беларусь, Луганской народной республики, Абхазии, Республики Дагестан, Орловской, Липецкой и Курской областей.
«
"Проходят годы, сменяются поколения, но этот день, 17 сентября 1943 года, навсегда останется в нашей памяти как символ мужества, чести и отваги. Войска Брянского фронта блестяще провели на брянской земле наступательную операцию, которая вошла в героическую летопись истории нашей страны. Родина высоко оценила подвиги наших земляков и всех, кто сражался на брянской земле", – отметил Богомаз в поздравлении жителей области с праздником.
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Как он сообщил, в день освобождения Брянской области спецподразделениям регионального управления Росгвардии торжественно передали 20 единиц автомобильной и спецтехники, предназначенной для выполнения служебно-боевых задач. Это специальные бронированные машины "Тигр" и "Патруль", автомобили "УАЗ", пикапы и снегоболотоходы.
«
"Уже более полутора лет Брянская область находится на передовой. Сотрудники Росгвардии, проявляя профессионализм, решительность, мужество и героизм, выполняют поставленные задачи по защите государственной границы и жителей региона, участвуют в мероприятиях по пресечению попыток проникновения на территорию Российской Федерации и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп. С начала специальной военной операции более 60 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Брянской области награждены государственными наградами", – подчеркнул Богомаз.
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СправкиБрянская областьМоскваРоссияАлександр БогомазФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Юнармия
 
 
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