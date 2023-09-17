https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896821615.html

В Иране изъяли контрабандную партию американского оружия

В Иране изъяли контрабандную партию американского оружия - РИА Новости, 17.09.2023

В Иране изъяли контрабандную партию американского оружия

Иранская прокуратура изъяла контрабандную партию из более чем 6 тысяч единиц американского оружия на юге республики, которое предназначалось для участников... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:18

2023-09-17T16:18

2023-09-17T17:48

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Иранская прокуратура изъяла контрабандную партию из более чем 6 тысяч единиц американского оружия на юге республики, которое предназначалось для участников беспорядков, сообщил глава управления министерства юстиции по провинции Хормозган Моджтаба Кахремани. "Крупная партия контрабандного американского оружия для участников беспорядков была обнаружена и конфискована при пересечении южной границы страны. В связи с этим были арестованы два человека", - приводит агентство Tasnim слова Кахремани. В связи с годовщиной смерти Амини иранские СМИ с вечера пятницы сообщают о массовых задержаниях террористов и диверсантов, а также лиц, призывающих к протестам и беспорядкам по всей стране. В последние дни силы безопасности и правопорядка в Иране находятся в состоянии боеготовности из-за годовщины гибели Махсы Амини, после смерти которой в течение трех месяцев в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты. Амини погибла 16 сентября 2022 года после задержания полицией нравов. Протестующие обвинили в смерти Амини иранское правительство. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. В населенных пунктах регулярно проходили массовые демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" (Woman, Life, Freedom). Иранские власти обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.

https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html

иран

израиль

саудовская аравия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, саудовская аравия, сша