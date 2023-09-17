В Иране изъяли контрабандную партию американского оружия
В Иране изъяли контрабандную партию из шести тысяч единиц американского оружия
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Иранская прокуратура изъяла контрабандную партию из более чем 6 тысяч единиц американского оружия на юге республики, которое предназначалось для участников беспорядков, сообщил глава управления министерства юстиции по провинции Хормозган Моджтаба Кахремани.
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"Крупная партия контрабандного американского оружия для участников беспорядков была обнаружена и конфискована при пересечении южной границы страны. В связи с этим были арестованы два человека", - приводит агентство Tasnim слова Кахремани.
В связи с годовщиной смерти Амини иранские СМИ с вечера пятницы сообщают о массовых задержаниях террористов и диверсантов, а также лиц, призывающих к протестам и беспорядкам по всей стране.
В последние дни силы безопасности и правопорядка в Иране находятся в состоянии боеготовности из-за годовщины гибели Махсы Амини, после смерти которой в течение трех месяцев в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты.
Амини погибла 16 сентября 2022 года после задержания полицией нравов. Протестующие обвинили в смерти Амини иранское правительство. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. В населенных пунктах регулярно проходили массовые демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" (Woman, Life, Freedom).
Иранские власти обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.