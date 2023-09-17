https://ria.ru/20230917/orfografiya-1896594562.html

Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка

Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка - РИА Новости, 17.09.2023

Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка

В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.

2023-09-17T12:00

2023-09-17T12:00

2023-09-17T12:00

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Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты. audio/mpeg

Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты. audio/mpeg

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Артур Арушанян Звукорежиссёр: Анастасия ПаниотиГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артем Буфтяк, Даниил Кононенко

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