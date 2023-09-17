https://ria.ru/20230917/orfografiya-1896594562.html
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка - РИА Новости, 17.09.2023
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.
2023-09-17T12:00
2023-09-17T12:00
2023-09-17T12:00
как это по-русски
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896594217_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_cd7bf359d81049ffa9488408e1c2931f.jpg
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.
audio/mpeg
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.
audio/mpeg
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Артур Арушанян Звукорежиссёр: Анастасия ПаниотиГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артем Буфтяк, Даниил Кононенко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896594217_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_add0cd80f1e8c735c85c7f0874b47782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.