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Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка - РИА Новости, 17.09.2023
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12:00 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/orfografiya-1896594562.html
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка - РИА Новости, 17.09.2023
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.
2023-09-17T12:00
2023-09-17T12:00
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Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.
audio/mpeg
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.
audio/mpeg
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Артур Арушанян Звукорежиссёр: Анастасия ПаниотиГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артем Буфтяк, Даниил Кононенко
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка

Как это по-русски
Двойная орфография. Как правильно пишутся матрац, нуль и шпатлевка
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В современных магазинах можно купить как матрац, так и матрас. Вагон метро въезжает то ли в туннель, то ли в тоннель, а галоши могут превратиться в калоши. Неужели люди так часто ошибаются в самых простых словах? Разбираемся, может ли у слова быть два написания и что такое равнозначные орфографические варианты.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор: Артур Арушанян
Звукорежиссёр: Анастасия Паниоти
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Артем Буфтяк, Даниил Кононенко
 
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