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Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте - РИА Новости, 17.09.2023
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12:28 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/oktoberfest-1896798631.html
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте - РИА Новости, 17.09.2023
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте
Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:28
2023-09-17T12:28
в мире
мюнхен
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание Bild. Инцидент произошел на аттракционе Хёлленблиц, который считается крупнейшими крытыми американскими горками в мире. Вагонетки в нем могут развивать скорость до 80 километров в час. Причины и подробности столкновения не сообщаются. Пострадавшие получили легкие травмы. За первый день Октоберфеста с поломками столкнулись еще три аттракциона. Празднование Октоберфеста началось в субботу и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
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мюнхен
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в мире, мюнхен, bild
В мире, Мюнхен, Bild
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте

На Октоберфесте в Мюнхене восемь человек пострадали на американских горках

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание Bild.
Инцидент произошел на аттракционе Хёлленблиц, который считается крупнейшими крытыми американскими горками в мире. Вагонетки в нем могут развивать скорость до 80 километров в час.
Причины и подробности столкновения не сообщаются. Пострадавшие получили легкие травмы.
За первый день Октоберфеста с поломками столкнулись еще три аттракциона.
Празднование Октоберфеста началось в субботу и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
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