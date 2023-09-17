https://ria.ru/20230917/oktoberfest-1896798631.html

Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте

Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте - РИА Новости, 17.09.2023

Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте

Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:28

2023-09-17T12:28

2023-09-17T12:28

в мире

мюнхен

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание Bild. Инцидент произошел на аттракционе Хёлленблиц, который считается крупнейшими крытыми американскими горками в мире. Вагонетки в нем могут развивать скорость до 80 километров в час. Причины и подробности столкновения не сообщаются. Пострадавшие получили легкие травмы. За первый день Октоберфеста с поломками столкнулись еще три аттракциона. Празднование Октоберфеста началось в субботу и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.

https://ria.ru/20190923/1559000212.html

мюнхен

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мюнхен, bild