https://ria.ru/20230917/oktoberfest-1896798631.html
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте - РИА Новости, 17.09.2023
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте
Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:28
2023-09-17T12:28
2023-09-17T12:28
в мире
мюнхен
bild
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание Bild. Инцидент произошел на аттракционе Хёлленблиц, который считается крупнейшими крытыми американскими горками в мире. Вагонетки в нем могут развивать скорость до 80 километров в час. Причины и подробности столкновения не сообщаются. Пострадавшие получили легкие травмы. За первый день Октоберфеста с поломками столкнулись еще три аттракциона. Празднование Октоберфеста началось в субботу и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
https://ria.ru/20190923/1559000212.html
мюнхен
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, bild
Восемь человек пострадали при аварии на американских горках на Октоберфесте
На Октоберфесте в Мюнхене восемь человек пострадали на американских горках
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Восемь человек пострадали в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене, сообщило издание Bild
.
Инцидент произошел на аттракционе Хёлленблиц, который считается крупнейшими крытыми американскими горками в мире. Вагонетки в нем могут развивать скорость до 80 километров в час.
Причины и подробности столкновения не сообщаются. Пострадавшие получили легкие травмы.
За первый день Октоберфеста
с поломками столкнулись еще три аттракциона.
Празднование Октоберфеста началось в субботу и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
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