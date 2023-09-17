https://ria.ru/20230917/okeanarium-1896772240.html

В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына

В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына - РИА Новости, 17.09.2023

В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына

Приморский океанариум с огромной честью принял лидера КНДР Ким Чен Ына и надеется, что гостю понравился комплекс, сообщила РИА Новости директор учреждения Ольга РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T07:11

2023-09-17T07:11

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ким чен ын

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Приморский океанариум с огромной честью принял лидера КНДР Ким Чен Ына и надеется, что гостю понравился комплекс, сообщила РИА Новости директор учреждения Ольга Шевченко. Товарищ Ким в ходе посещения океанариума в воскресенье посмотрел представление морских млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Также ему провели экскурсию по экспозиции. "Приморский океанариум с огромной честью принял в своих стенах такого важного гостя. Мы гордимся, что наше научно-образовательное учреждение принимает гостей мирового уровня. Надеемся, что лидеру КНДР понравился наш комплекс, поскольку он является лучшим в России и одним из самых лучших в мире и это также единственный океанариум в стране, который входит в систему министерства высшего образования и науки", - сказала Шевченко.

https://ria.ru/20230917/studenty-1896771641.html

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Ким Чен Ын в Приморском океанариуме во Владивостоке Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Особенно бурно он реагировал на выступление морж Миши. 2023-09-17T07:11 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ким чен ын, россия