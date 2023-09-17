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В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына
В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына - РИА Новости, 17.09.2023
В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына
Приморский океанариум с огромной честью принял лидера КНДР Ким Чен Ына и надеется, что гостю понравился комплекс, сообщила РИА Новости директор учреждения Ольга РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T07:11
2023-09-17T07:11
2023-09-17T09:09
ким чен ын
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Приморский океанариум с огромной честью принял лидера КНДР Ким Чен Ына и надеется, что гостю понравился комплекс, сообщила РИА Новости директор учреждения Ольга Шевченко. Товарищ Ким в ходе посещения океанариума в воскресенье посмотрел представление морских млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Также ему провели экскурсию по экспозиции. "Приморский океанариум с огромной честью принял в своих стенах такого важного гостя. Мы гордимся, что наше научно-образовательное учреждение принимает гостей мирового уровня. Надеемся, что лидеру КНДР понравился наш комплекс, поскольку он является лучшим в России и одним из самых лучших в мире и это также единственный океанариум в стране, который входит в систему министерства высшего образования и науки", - сказала Шевченко.
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Ким Чен Ын в Приморском океанариуме во Владивостоке
Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Особенно бурно он реагировал на выступление морж Миши.
2023-09-17T07:11
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ким чен ын, россия
В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына
Глава Приморского океанариума Шевченко: Ким Чен Ына приняли с огромной честью