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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/obstrel-1896815909.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 17.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:29
2023-09-17T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных направлений Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14:45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, отмечается, что украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров также по Донецку в период с 12.30 по 13.15. В 13.25 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html
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в мире, донецк, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Донецку

© Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка 18 июля
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка 18 июля
© Алексей КулемZин/Telegram
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных направлений Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14:45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, отмечается, что украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров также по Донецку в период с 12.30 по 13.15.
В 13.25 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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