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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 17.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T15:29

2023-09-17T15:29

2023-09-17T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

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нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных направлений Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14:45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, отмечается, что украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров также по Донецку в период с 12.30 по 13.15. В 13.25 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины