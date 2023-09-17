Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Донецку
© Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка 18 июля
© Алексей КулемZин/Telegram
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных направлений Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14:45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, отмечается, что украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров также по Донецку в период с 12.30 по 13.15.
В 13.25 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.