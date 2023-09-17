Рейтинг@Mail.ru
При обстреле курской деревни пострадали три человека - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 17.09.2023 (обновлено: 14:16 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/obstrel-1896808367.html
При обстреле курской деревни пострадали три человека
При обстреле курской деревни пострадали три человека - РИА Новости, 17.09.2023
При обстреле курской деревни пострадали три человека
Три человека пострадали в результате украинского обстрела деревни Успеновка в Курской области, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением, сообщил... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:15
2023-09-17T14:16
специальная военная операция на украине
украина
курская область
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в результате украинского обстрела деревни Успеновка в Курской области, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины. Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - сообщил Старовойт.Вечером в субботу обстрелам со стороны Украины подверглись Суджанский и Кореневский районы. В результате, один из местных жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение. Кореневский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Роман Старовойт
При обстреле курской деревни пострадали три человека

Старовойт: три человека получили ранения при обстреле курской деревни Успеновка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в результате украинского обстрела деревни Успеновка в Курской области, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«
"Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины. Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - сообщил Старовойт.
Вечером в субботу обстрелам со стороны Украины подверглись Суджанский и Кореневский районы. В результате, один из местных жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение.
Кореневский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Национальная катастрофа". В Киеве пришли в ужас от ситуации на Украине
Вчера, 11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала