https://ria.ru/20230917/obstrel-1896808367.html

При обстреле курской деревни пострадали три человека

При обстреле курской деревни пострадали три человека - РИА Новости, 17.09.2023

При обстреле курской деревни пострадали три человека

Три человека пострадали в результате украинского обстрела деревни Успеновка в Курской области, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением, сообщил... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:15

2023-09-17T14:15

2023-09-17T14:16

специальная военная операция на украине

украина

курская область

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в результате украинского обстрела деревни Успеновка в Курской области, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины. Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - сообщил Старовойт.Вечером в субботу обстрелам со стороны Украины подверглись Суджанский и Кореневский районы. В результате, один из местных жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение. Кореневский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, курская область, роман старовойт