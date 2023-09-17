https://ria.ru/20230917/obstrel-1896808367.html
При обстреле курской деревни пострадали три человека
При обстреле курской деревни пострадали три человека - РИА Новости, 17.09.2023
При обстреле курской деревни пострадали три человека
Три человека пострадали в результате украинского обстрела деревни Успеновка в Курской области, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением, сообщил... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:15
2023-09-17T14:15
2023-09-17T14:16
специальная военная операция на украине
украина
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в результате украинского обстрела деревни Успеновка в Курской области, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины. Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - сообщил Старовойт.Вечером в субботу обстрелам со стороны Украины подверглись Суджанский и Кореневский районы. В результате, один из местных жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение. Кореневский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Роман Старовойт
При обстреле курской деревни пострадали три человека
Старовойт: три человека получили ранения при обстреле курской деревни Успеновка