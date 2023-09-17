Рейтинг@Mail.ru
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/oborona-1896829324.html
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ
Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:30
2023-09-17T17:30
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838554850_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_29c0eb7dfc657dc0c7bd328e2efa7e67.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году, сообщает издание Euractiv. "Парламентские представители на переговорах хотели бы добиться увеличения Европейского фонда обороны на 625 миллионов евро, а также выделения еще 45 миллионов евро на программы военной мобильности", - сообщает издание, ознакомившееся с соглашением по бюджету ЕС на 2024 год. Как сообщается, речь идет о соглашении, которое является дополнением к бюджету, первоначально представленному Еврокомиссией. Если Совет поддержит предложение парламента и комиссии, бюджет Европейского фонда обороны в 2024 году составит 1,263 миллиарда евро, а программы военной мобильности 286 миллионов евро. В июне ЕК подчеркивала, что дальнейшее продолжение поддержки Украины и приема украинских беженцев будет оценено в ходе предстоящего пересмотра многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы.
https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838554850_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_cae4fb79f5294fc26a90a1b26358e5b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ

Euractiv: Европарламент поддержал идею ЕК об увеличении оборонного бюджета-2024

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году, сообщает издание Euractiv.
«
"Парламентские представители на переговорах хотели бы добиться увеличения Европейского фонда обороны на 625 миллионов евро, а также выделения еще 45 миллионов евро на программы военной мобильности", - сообщает издание, ознакомившееся с соглашением по бюджету ЕС на 2024 год.
Как сообщается, речь идет о соглашении, которое является дополнением к бюджету, первоначально представленному Еврокомиссией. Если Совет поддержит предложение парламента и комиссии, бюджет Европейского фонда обороны в 2024 году составит 1,263 миллиарда евро, а программы военной мобильности 286 миллионов евро.
В июне ЕК подчеркивала, что дальнейшее продолжение поддержки Украины и приема украинских беженцев будет оценено в ходе предстоящего пересмотра многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы.
Рабочий на заводе Saab Gripen - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Европу превращают в четвертый рейх
13 сентября, 08:00
 
В миреУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала