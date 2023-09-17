https://ria.ru/20230917/oborona-1896829324.html
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ
Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:30
2023-09-17T17:30
2023-09-17T17:30
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году, сообщает издание Euractiv. "Парламентские представители на переговорах хотели бы добиться увеличения Европейского фонда обороны на 625 миллионов евро, а также выделения еще 45 миллионов евро на программы военной мобильности", - сообщает издание, ознакомившееся с соглашением по бюджету ЕС на 2024 год. Как сообщается, речь идет о соглашении, которое является дополнением к бюджету, первоначально представленному Еврокомиссией. Если Совет поддержит предложение парламента и комиссии, бюджет Европейского фонда обороны в 2024 году составит 1,263 миллиарда евро, а программы военной мобильности 286 миллионов евро. В июне ЕК подчеркивала, что дальнейшее продолжение поддержки Украины и приема украинских беженцев будет оценено в ходе предстоящего пересмотра многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы.
https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет, пишут СМИ
Euractiv: Европарламент поддержал идею ЕК об увеличении оборонного бюджета-2024