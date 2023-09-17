https://ria.ru/20230917/oborona-1896759672.html

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности - РИА Новости, 17.09.2023

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщает... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T00:29

2023-09-17T00:29

2023-09-17T01:46

ким чен ын

россия

сергей шойгу

александр козлов (глава минприроды)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

су-35

визит ким чен ына в россию

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи"."Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства, а также конструктивными мнениями насчет деловых вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимного обмена между вооруженными силами двух стран и в сфере обороны, и безопасности государства", - говорится в сообщении.Как отмечается, лидер КНДР высоко оценил вклад моряков Тихоокеанского флота в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире. В рамках посещения флота Ким Чен Ын передал подарок и оставил запись в книге отзывов: "Мореходство победы, отстоявшее справедливость и мир, не меркнет... Ким Чен Ын, 16 сентября 2023 года".Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.В субботу лидеру КНДР продемонстрировали на аэродроме Кневичи в Приморье три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. После этого он вместе с Сергеем Шойгу посетил во Владивостоке фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников"..

https://ria.ru/20230916/posol-1896694126.html

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ким чен ын, россия, сергей шойгу, александр козлов (глава минприроды), sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, визит ким чен ына в россию