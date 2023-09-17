https://ria.ru/20230917/nagrady-1896768823.html
Более 60 военных ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм
Более 60 военных ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм - РИА Новости, 17.09.2023
Более 60 военных ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм
Торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа прошла в тыловом районе проведения специальной военной операции, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:15
2023-09-17T05:15
2023-09-17T05:15
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа прошла в тыловом районе проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки "Центр" и командир подразделения. Всего награды получили более 60 военнослужащих", - сообщили в МО РФ. Как сообщает ведомство, после церемонии награждения для поднятия боевого духа военнослужащих был организован праздничный концерт.
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россия, безопасность
Более 60 военных ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм
В тыловом районе зоны СВО прошла церемония награждения более 60 военных ЦВО
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа прошла в тыловом районе проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки "Центр" и командир подразделения. Всего награды получили более 60 военнослужащих", - сообщили в МО РФ.
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Как сообщает ведомство, после церемонии награждения для поднятия боевого духа военнослужащих был организован праздничный концерт.