https://ria.ru/20230917/nagrady-1896768823.html

Более 60 военных ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм

Более 60 военных ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм - РИА Новости, 17.09.2023

Более 60 военных ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм

Торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа прошла в тыловом районе проведения специальной военной операции, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T05:15

2023-09-17T05:15

2023-09-17T05:15

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа прошла в тыловом районе проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки "Центр" и командир подразделения. Всего награды получили более 60 военнослужащих", - сообщили в МО РФ. Как сообщает ведомство, после церемонии награждения для поднятия боевого духа военнослужащих был организован праздничный концерт.

https://ria.ru/20230917/tanki-1896766359.html

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2023

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