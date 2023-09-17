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Набережные в центре Москвы временно перекроют - РИА Новости, 17.09.2023
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00:49 17.09.2023
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Набережные в центре Москвы временно перекроют
Набережные в центре Москвы временно перекроют - РИА Новости, 17.09.2023
Набережные в центре Москвы временно перекроют
Набережные в центре Москвы временно перекроют 17 сентября с 07.00 до 17.00 из-за юбилейного десятого Московского марафона, сообщается на портале мэра и... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T00:49
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Набережные в центре Москвы временно перекроют 17 сентября с 07.00 до 17.00 из-за юбилейного десятого Московского марафона, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Московский марафон считается самым массовым забегом России. Всего в рамках мероприятия состоятся забеги на 42,2 и 10 километров, а также корпоративная эстафета, в которой примут участие более 110 команд. Старт всех забегов запланирован на 09.00. Перед марафоном на Южном и Северном речных вокзалах Москвы прошли открытые тренировки и мастер-классы от профессиональных атлетов. Помимо этого для подготовки к старту на территории олимпийского комплекса "Лужники" с 1 августа работал Беговой центр. Люди, участвовавшие в Московском марафоне на дистанции 42,2 километра на протяжении девяти лет, смогут пробежать 10-й марафон бесплатно. В воскресенье, 17 сентября, с 07.00 до 17.00 периодически в центре города будут закрывать: Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Раушскую, Берниковскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные. Также будут перекрыты участки улиц Лужники, Охотный Ряд, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Смоленской, Яузской, Тверской, Моховой, Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной и Тверской бульвары, Октябрьский тоннель, Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомаровский мосты, Лубочный, Костомаровский и Большой Путинковский переулки, Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородской проезды, Лубянскую, а также Новую и Старую площади. Кроме того, 17 сентября с 00.01 до окончания Московского марафона на этих участках будет недоступна парковка.
https://ria.ru/20230916/teplokhod-1896690364.html
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москва, россия, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Россия, Общество, Городское хозяйство Москвы
Набережные в центре Москвы временно перекроют

Набережные в центре Москвы временно перекроют из-за проведения марафона

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Набережные в центре Москвы временно перекроют 17 сентября с 07.00 до 17.00 из-за юбилейного десятого Московского марафона, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Московский марафон считается самым массовым забегом России. Всего в рамках мероприятия состоятся забеги на 42,2 и 10 километров, а также корпоративная эстафета, в которой примут участие более 110 команд. Старт всех забегов запланирован на 09.00. Перед марафоном на Южном и Северном речных вокзалах Москвы прошли открытые тренировки и мастер-классы от профессиональных атлетов.
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Помимо этого для подготовки к старту на территории олимпийского комплекса "Лужники" с 1 августа работал Беговой центр. Люди, участвовавшие в Московском марафоне на дистанции 42,2 километра на протяжении девяти лет, смогут пробежать 10-й марафон бесплатно.
В воскресенье, 17 сентября, с 07.00 до 17.00 периодически в центре города будут закрывать: Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Раушскую, Берниковскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.
Также будут перекрыты участки улиц Лужники, Охотный Ряд, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Смоленской, Яузской, Тверской, Моховой, Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной и Тверской бульвары, Октябрьский тоннель, Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомаровский мосты, Лубочный, Костомаровский и Большой Путинковский переулки, Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородской проезды, Лубянскую, а также Новую и Старую площади.
Кроме того, 17 сентября с 00.01 до окончания Московского марафона на этих участках будет недоступна парковка.
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