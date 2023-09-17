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Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.09.2023
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14:46 17.09.2023 (обновлено: 14:48 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/minprirody-1896811343.html
Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном
Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.09.2023
Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном
Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил в телеграм-канале, что обсуждал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его поездки в Россию транспортный... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:46
2023-09-17T14:48
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил в телеграм-канале, что обсуждал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его поездки в Россию транспортный проект "Хасан - Раджин", строительство автомобильного моста через реку Туманная и дополнительные поставки зерна. Козлов является главой межправкомиссии РФ и КНДР. "Завершился официальный визит товарища Ким Чен Ына. За шесть дней мы посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений. Хочу сказать, что Ким Чен Ын был очень заинтересован и внимателен к мельчайшим деталям. Многое обсудили за это время", - сообщил Козлов.Он рассказал, что они "многое обсудили за это время", ключевыми темами были дополнительные поставки зерна, реанимация проекта "Хасан – Раджин", возобновление регулярного авиасообщения и строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе с КНДР. "Проект обсуждали ещё в 2018 году, но из-за пандемии коронавируса переговоры были приостановлены", - отметил глава Минприроды РФ. Также, по словам Козлова, стороны обсудили культурные обмены и повышение квоты для студентов: сейчас свыше 100 корейцев получают высшее образование в России, в основном они выбирают ДВФУ.
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александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ким чен ын, кндр (северная корея)
Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном

Глава Минприроды обсудил с Ким Чен Ыном проект "Хасан — Раджин" и другие темы

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил в телеграм-канале, что обсуждал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его поездки в Россию транспортный проект "Хасан - Раджин", строительство автомобильного моста через реку Туманная и дополнительные поставки зерна.
Козлов является главой межправкомиссии РФ и КНДР.
"Завершился официальный визит товарища Ким Чен Ына. За шесть дней мы посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений. Хочу сказать, что Ким Чен Ын был очень заинтересован и внимателен к мельчайшим деталям. Многое обсудили за это время", - сообщил Козлов.
Он рассказал, что они "многое обсудили за это время", ключевыми темами были дополнительные поставки зерна, реанимация проекта "Хасан – Раджин", возобновление регулярного авиасообщения и строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе с КНДР. "Проект обсуждали ещё в 2018 году, но из-за пандемии коронавируса переговоры были приостановлены", - отметил глава Минприроды РФ.
Также, по словам Козлова, стороны обсудили культурные обмены и повышение квоты для студентов: сейчас свыше 100 корейцев получают высшее образование в России, в основном они выбирают ДВФУ.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Александр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Ким Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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