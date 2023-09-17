https://ria.ru/20230917/minprirody-1896811343.html

Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном

Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.09.2023

Глава Минприроды рассказал, какие темы обсуждал с Ким Чен Ыном

Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил в телеграм-канале, что обсуждал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его поездки в Россию транспортный... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:46

2023-09-17T14:46

2023-09-17T14:48

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил в телеграм-канале, что обсуждал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его поездки в Россию транспортный проект "Хасан - Раджин", строительство автомобильного моста через реку Туманная и дополнительные поставки зерна. Козлов является главой межправкомиссии РФ и КНДР. "Завершился официальный визит товарища Ким Чен Ына. За шесть дней мы посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений. Хочу сказать, что Ким Чен Ын был очень заинтересован и внимателен к мельчайшим деталям. Многое обсудили за это время", - сообщил Козлов.Он рассказал, что они "многое обсудили за это время", ключевыми темами были дополнительные поставки зерна, реанимация проекта "Хасан – Раджин", возобновление регулярного авиасообщения и строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе с КНДР. "Проект обсуждали ещё в 2018 году, но из-за пандемии коронавируса переговоры были приостановлены", - отметил глава Минприроды РФ. Также, по словам Козлова, стороны обсудили культурные обмены и повышение квоты для студентов: сейчас свыше 100 корейцев получают высшее образование в России, в основном они выбирают ДВФУ.

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кндр (северная корея)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ким чен ын, кндр (северная корея)