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Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре - РИА Новости, 17.09.2023
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14:55 17.09.2023 (обновлено: 15:15 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/mezhpravkomissiya-1896812343.html
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре - РИА Новости, 17.09.2023
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре
Следующее заметание межправительственной комиссии России и КНДР состоится в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своём... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:55
2023-09-17T15:15
россия
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следующее заметание межправительственной комиссии России и КНДР состоится в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своём телеграм-канале."Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведём заседание межправительственной комиссии РФ - КНДР", - написал Козлов.
https://ria.ru/20230917/vizit-1896803863.html
россия
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россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре

Минприроды: следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре в Пхеньяне

© РИА Новости / Илья ПиталевГород мира Пхеньян
Город мира Пхеньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Город мира Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следующее заметание межправительственной комиссии России и КНДР состоится в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своём телеграм-канале.
«
"Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведём заседание межправительственной комиссии РФ - КНДР", - написал Козлов.
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РоссияПхеньянАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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