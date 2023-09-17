https://ria.ru/20230917/mezhpravkomissiya-1896812343.html

Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре

Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре - РИА Новости, 17.09.2023

Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре

Следующее заметание межправительственной комиссии России и КНДР состоится в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своём... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:55

2023-09-17T14:55

2023-09-17T15:15

россия

пхеньян

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следующее заметание межправительственной комиссии России и КНДР состоится в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своём телеграм-канале."Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведём заседание межправительственной комиссии РФ - КНДР", - написал Козлов.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896803863.html

россия

пхеньян

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)