https://ria.ru/20230917/mezhpravkomissiya-1896812343.html
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре - РИА Новости, 17.09.2023
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре
Следующее заметание межправительственной комиссии России и КНДР состоится в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своём... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:55
2023-09-17T14:55
2023-09-17T15:15
россия
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следующее заметание межправительственной комиссии России и КНДР состоится в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своём телеграм-канале."Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведём заседание межправительственной комиссии РФ - КНДР", - написал Козлов.
https://ria.ru/20230917/vizit-1896803863.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре
Минприроды: следующая межправкомиссия Россия — КНДР пройдет в ноябре в Пхеньяне