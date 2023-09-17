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Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО - РИА Новости, 17.09.2023
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03:37 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/marshrut-1896764794.html
Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО
Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО - РИА Новости, 17.09.2023
Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО
Маршрут лидера КНДР Ким Чен Ына в России показывает, что он хочет в целом взаимодействовать с РФ, и Дальневосточный федеральный округ является сердцевиной его... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:37
2023-09-17T03:37
россия
дальний восток
ким чен ын
александр мацегора
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Маршрут лидера КНДР Ким Чен Ына в России показывает, что он хочет в целом взаимодействовать с РФ, и Дальневосточный федеральный округ является сердцевиной его планов, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора."Прошлый визит тоже был предметный, он бы короче по срокам и короче по расстояниям, которые преодолел. &lt;...&gt; Его маршрут еще раз демонстрирует, показывает, что в целом с Россией он хочет взаимодействовать, и Дальний Восток является сердцевиной его планов. Видимо, в будущем будет ориентироваться в первую очередь на то, что будет развивать связи с Дальним Востоком. Это очень хорошо, мы тоже в этом заинтересованы", - сказал Мацегора журналистам.
https://ria.ru/20230917/oborona-1896759672.html
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россия, дальний восток, ким чен ын, александр мацегора
Россия, Дальний Восток, Ким Чен Ын, Александр Мацегора
Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО

Посол России Мацегора: маршрут Ким Чен Ына говорит об интересе лидера КНДР к ДФО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоезд Ким Чен Ына прибывает в Россию
Поезд Ким Чен Ына прибывает в Россию - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Поезд Ким Чен Ына прибывает в Россию. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Маршрут лидера КНДР Ким Чен Ына в России показывает, что он хочет в целом взаимодействовать с РФ, и Дальневосточный федеральный округ является сердцевиной его планов, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
"Прошлый визит тоже был предметный, он бы короче по срокам и короче по расстояниям, которые преодолел. <...> Его маршрут еще раз демонстрирует, показывает, что в целом с Россией он хочет взаимодействовать, и Дальний Восток является сердцевиной его планов. Видимо, в будущем будет ориентироваться в первую очередь на то, что будет развивать связи с Дальним Востоком. Это очень хорошо, мы тоже в этом заинтересованы", - сказал Мацегора журналистам.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
00:29
 
РоссияДальний ВостокКим Чен ЫнАлександр Мацегора
 
 
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