https://ria.ru/20230917/marshrut-1896764794.html

Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО

Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО - РИА Новости, 17.09.2023

Посол России в КНДР сообщил о желании Ким Чен Ына взаимодействовать с ДФО

Маршрут лидера КНДР Ким Чен Ына в России показывает, что он хочет в целом взаимодействовать с РФ, и Дальневосточный федеральный округ является сердцевиной его... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T03:37

2023-09-17T03:37

2023-09-17T03:37

россия

дальний восток

ким чен ын

александр мацегора

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895727417_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8e383bc6d66bbed44981bacb5411e7a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Маршрут лидера КНДР Ким Чен Ына в России показывает, что он хочет в целом взаимодействовать с РФ, и Дальневосточный федеральный округ является сердцевиной его планов, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора."Прошлый визит тоже был предметный, он бы короче по срокам и короче по расстояниям, которые преодолел. <...> Его маршрут еще раз демонстрирует, показывает, что в целом с Россией он хочет взаимодействовать, и Дальний Восток является сердцевиной его планов. Видимо, в будущем будет ориентироваться в первую очередь на то, что будет развивать связи с Дальним Востоком. Это очень хорошо, мы тоже в этом заинтересованы", - сказал Мацегора журналистам.

https://ria.ru/20230917/oborona-1896759672.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, ким чен ын, александр мацегора