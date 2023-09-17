https://ria.ru/20230917/liviya-1896792527.html

Число детей, отравившихся загрязненной водой в Ливии, достигло 150

Число детей, отравившихся загрязненной водой в Ливии, достигло 150 - РИА Новости, 17.09.2023

Число детей, отравившихся загрязненной водой в Ливии, достигло 150

Число детей, отравившихся загрязненной водой после наводнения в городе Дерна на северо-востоке Ливии, достигло 150, заявил министр по вопросам окружающей среды... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:26

2023-09-17T11:26

2023-09-17T11:26

в мире

ливия

дерна (муниципалитет)

красный полумесяц

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Число детей, отравившихся загрязненной водой после наводнения в городе Дерна на северо-востоке Ливии, достигло 150, заявил министр по вопросам окружающей среды заседающего в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ибрагим аль-Араби Мунир в интервью телеканалу Al-Jazeera. Ранее глава Ливийского национального центра по борьбе с болезнями Хайдар ас-Саих сообщил, что зафиксировано 55 случаев отравления среди детей. Он также отметил необходимость эвакуации районов, которые были затоплены из-за наводнений. "Число случаев отравления детей из-за загрязненной воды возросло до 150", - заявил Мунир. Он добавил, что загрязнение колодцев произошло в результате повышения уровня воды. В свете роста числа пострадавших министр также призвал население воздержаться от использования колодцев из-за их загрязнения. В среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз сообщил РИА Новости, что ситуация в Дерне является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие в результате наводнения. На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.

https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

https://ria.ru/20230917/liviya-1896774884.html

ливия

дерна (муниципалитет)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливия, дерна (муниципалитет), красный полумесяц