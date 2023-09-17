https://ria.ru/20230917/liviya-1896774884.html

В Ливии проведут расследование из-за плохого надзора за плотинами

В Ливии проведут расследование из-за плохого надзора за плотинами - РИА Новости, 17.09.2023

В Ливии проведут расследование из-за плохого надзора за плотинами

Власти Ливии проведут расследование, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин на востоке страны, несмотря на контракты, сообщил РИА... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:16

2023-09-17T08:16

2023-09-17T08:16

в мире

ливия

дерна (муниципалитет)

красный полумесяц

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БЕНГАЗИ (Ливия), 17 сен – РИА Новости. Власти Ливии проведут расследование, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин на востоке страны, несмотря на контракты, сообщил РИА Новости министр юстиции в назначенном парламентом на востоке страны правительстве Халед Масуд аль-Мудир. "По поводу содержания плотин. По нашей информации, <…> было заключено несколько контрактов в 1999, 2007 и 2008 годах, но эти работы не имели успеха и не выполнялись компаниями, курирующими работы по их содержанию", – сказал министр. По его словам, из-за смены режима в Ливии и вызванного этим массового хаоса эти компании не смогли завершить работы по техническому обслуживанию плотин, поскольку возникли проблемы с платежами. "Прокуратура начала расследование по этому делу для определения ответственных и выяснения причин невыполнения компаниями своей работы. Дело расследуется, и будут приняты все правовые меры для установки виновных", – добавил аль-Мудир. На восточные районы Ливии 10 сентября обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

https://ria.ru/20230915/liviya-1896572337.html

ливия

дерна (муниципалитет)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливия, дерна (муниципалитет), красный полумесяц