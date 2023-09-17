https://ria.ru/20230917/liviya-1896774884.html
В Ливии проведут расследование из-за плохого надзора за плотинами
В Ливии проведут расследование из-за плохого надзора за плотинами - РИА Новости, 17.09.2023
В Ливии проведут расследование из-за плохого надзора за плотинами
Власти Ливии проведут расследование, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин на востоке страны, несмотря на контракты, сообщил РИА... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T08:16
2023-09-17T08:16
2023-09-17T08:16
в мире
ливия
дерна (муниципалитет)
красный полумесяц
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БЕНГАЗИ (Ливия), 17 сен – РИА Новости. Власти Ливии проведут расследование, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин на востоке страны, несмотря на контракты, сообщил РИА Новости министр юстиции в назначенном парламентом на востоке страны правительстве Халед Масуд аль-Мудир. "По поводу содержания плотин. По нашей информации, <…> было заключено несколько контрактов в 1999, 2007 и 2008 годах, но эти работы не имели успеха и не выполнялись компаниями, курирующими работы по их содержанию", – сказал министр. По его словам, из-за смены режима в Ливии и вызванного этим массового хаоса эти компании не смогли завершить работы по техническому обслуживанию плотин, поскольку возникли проблемы с платежами. "Прокуратура начала расследование по этому делу для определения ответственных и выяснения причин невыполнения компаниями своей работы. Дело расследуется, и будут приняты все правовые меры для установки виновных", – добавил аль-Мудир. На восточные районы Ливии 10 сентября обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек.
https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, дерна (муниципалитет), красный полумесяц
В мире, Ливия, Дерна (муниципалитет), Красный полумесяц
В Ливии проведут расследование из-за плохого надзора за плотинами
В Ливии выяснят, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин
БЕНГАЗИ (Ливия), 17 сен – РИА Новости. Власти Ливии проведут расследование, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин на востоке страны, несмотря на контракты, сообщил РИА Новости министр юстиции в назначенном парламентом на востоке страны правительстве Халед Масуд аль-Мудир.
"По поводу содержания плотин. По нашей информации, <…> было заключено несколько контрактов в 1999, 2007 и 2008 годах, но эти работы не имели успеха и не выполнялись компаниями, курирующими работы по их содержанию", – сказал министр.
По его словам, из-за смены режима в Ливии и вызванного этим массового хаоса эти компании не смогли завершить работы по техническому обслуживанию плотин, поскольку возникли проблемы с платежами.
"Прокуратура начала расследование по этому делу для определения ответственных и выяснения причин невыполнения компаниями своей работы. Дело расследуется, и будут приняты все правовые меры для установки виновных", – добавил аль-Мудир.
Ученый сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы
На восточные районы Ливии 10 сентября обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна
, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.
По данным местного отделения Красного Полумесяца
, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек.
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