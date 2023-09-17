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В Москве против мужчины возбудили дело из-за жестокого обращения с котом - РИА Новости, 17.09.2023
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03:58 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/kot-1896765412.html
В Москве против мужчины возбудили дело из-за жестокого обращения с котом
В Москве против мужчины возбудили дело из-за жестокого обращения с котом - РИА Новости, 17.09.2023
В Москве против мужчины возбудили дело из-за жестокого обращения с котом
Следователи СО ОМВД по району Царицыно в Москве возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с котом, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:58
2023-09-17T03:58
происшествия
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россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи СО ОМВД по району Царицыно в Москве возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с котом, сообщается на сайте МВД Медиа. "В отношении 33-летнего мужчины следователем СО ОМВД России по району Царицыно города Москвы возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). После обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные люди", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. По данным ведомства, в субботу вечером в полицию обратились граждане и сообщили, что в одном из пабликов размещено видео, где мужчина "жестоко обращается с домашним животным (кот)". Заявители уточнили, что злоумышленник может находиться на складе в Тарном проезде.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве против мужчины возбудили дело из-за жестокого обращения с котом

Против 33-летнего москвича возбудили дело из-за жестокого обращения с котом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи СО ОМВД по району Царицыно в Москве возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с котом, сообщается на сайте МВД Медиа.
«
"В отношении 33-летнего мужчины следователем СО ОМВД России по району Царицыно города Москвы возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). После обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные люди", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом.
По данным ведомства, в субботу вечером в полицию обратились граждане и сообщили, что в одном из пабликов размещено видео, где мужчина "жестоко обращается с домашним животным (кот)". Заявители уточнили, что злоумышленник может находиться на складе в Тарном проезде.
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