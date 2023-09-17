https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html

Пентагон: контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории

Пентагон: контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории - РИА Новости, 17.09.2023

Пентагон: контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории

Контрнаступление ВСУ не позволит добиться полного вытеснения российских сил, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:57

2023-09-17T20:57

2023-09-17T22:15

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

марк милли

сергей шойгу

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ не позволит добиться полного вытеснения российских сил, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN."Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. <...> Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского", — сказал он.Американский военачальник отказался говорить, сколько времени может понадобиться Киеву на достижение своих целей, отметив, что это будет "довольно продолжительным". При этом он охарактеризовал контрнаступление ВСУ как "длительное, тяжелое и кровавое".Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Кроме того, появились сообщения о первом уничтоженном танке Challenger 2.На фоне неудач Киева госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять им кассетные боеприпасы. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для украинских войск.

https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html

https://ria.ru/20230917/vsu-1896817274.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, владимир путин, марк милли, сергей шойгу, пентагон, вооруженные силы украины