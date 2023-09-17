Пентагон: контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории
Генерал Милли заявил, что контрнаступление не поможет Киеву достичь своих целей
Генерал Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ не позволит добиться полного вытеснения российских сил, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.
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"Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. <...> Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского", — сказал он.
Американский военачальник отказался говорить, сколько времени может понадобиться Киеву на достижение своих целей, отметив, что это будет "довольно продолжительным". При этом он охарактеризовал контрнаступление ВСУ как "длительное, тяжелое и кровавое".
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Кроме того, появились сообщения о первом уничтоженном танке Challenger 2.
На фоне неудач Киева госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять им кассетные боеприпасы. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для украинских войск.