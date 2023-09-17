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В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов - РИА Новости, 17.09.2023
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20:27 17.09.2023 (обновлено: 20:58 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kontakty-1896849370.html
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов - РИА Новости, 17.09.2023
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов
США в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии, заявила в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:27
2023-09-17T20:58
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации. "КНР приостановили работу большинства каналов коммуникации по военной линии после визита (предыдущего спикера Палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году. Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (КНР - ред.) проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс", - сказала чиновница в ходе спецбрифинга.
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, администрация президента сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Администрация президента США
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

Белый дом: США фиксируют интерес КНР к восстановлению контактов по военной линии

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации.
«
"КНР приостановили работу большинства каналов коммуникации по военной линии после визита (предыдущего спикера Палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году. Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (КНР - ред.) проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс", - сказала чиновница в ходе спецбрифинга.
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