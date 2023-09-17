https://ria.ru/20230917/kontakty-1896849370.html
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов - РИА Новости, 17.09.2023
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов
США в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии, заявила в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:27
2023-09-17T20:27
2023-09-17T20:58
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации. "КНР приостановили работу большинства каналов коммуникации по военной линии после визита (предыдущего спикера Палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году. Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (КНР - ред.) проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс", - сказала чиновница в ходе спецбрифинга.
https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896848484.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, администрация президента сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Администрация президента США
В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов
Белый дом: США фиксируют интерес КНР к восстановлению контактов по военной линии