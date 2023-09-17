https://ria.ru/20230917/kontakty-1896849370.html

В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов - РИА Новости, 17.09.2023

В Белом доме заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

США в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии, заявила в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:27

2023-09-17T20:27

2023-09-17T20:58

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации. "КНР приостановили работу большинства каналов коммуникации по военной линии после визита (предыдущего спикера Палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году. Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (КНР - ред.) проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс", - сказала чиновница в ходе спецбрифинга.

https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896848484.html

китай

сша

тайвань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, администрация президента сша