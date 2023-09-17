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Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги - РИА Новости, 17.09.2023
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08:00 17.09.2023 (обновлено: 08:06 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги - РИА Новости, 17.09.2023
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги
Еврокомиссия собирается обязать компании, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, переводить значительную часть этих средств в бюджет ЕС. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T08:00
2023-09-17T08:06
экономика
россия
украина
евросоюз
euroclear
сша
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Еврокомиссия собирается обязать компании, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, переводить значительную часть этих средств в бюджет ЕС. Это, как ожидают, даст около трех миллиардов евро, однако юридические и репутационные аспекты ситуации вызывают вопросы.Неожиданное решениеНа прошлой неделе, передает агентство Bloomberg, с представителями Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии встретились чиновники Евросоюза и предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов Банка России. Всего стране принадлежит около 200 миллиардов евро, основная часть в наличных деньгах и депозитах, а почти весь остаток — в облигациях, которые также обналичат к сроку погашения (ближайшие два-три года). Большинство ценных бумаг хранится в Euroclear, только за первый квартал 2023-го депозитарий заработал на них 750 миллионов евро. А предполагаемая выгода от инициативы — порядка трех миллиардов.План состоит из трех шагов: уточнение объема выплат по финансовым обязательствам, отделение депозитариями российских активов и перечисление средств как внешних доходов в бюджет ЕС. Рабочая группа одобрила поэтапную реализацию стратегии.Однако некоторые участники беспокоятся, что решение негативно скажется на валюте ЕС, поскольку может побудить других держателей резервов отказаться от евро.Выгода и убыткиПо мнению экспертов, основания для тревоги есть. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников напоминает, что даже списание процентов с замороженных средств российского ЦБ, других компаний, чиновников и физических лиц нельзя считать правомерным. "Без соответствующих решений, в том числе Международного уголовного суда в Гааге, ЕСПЧ и других инстанций, присуждающих Украине компенсации, такие действия идут вразрез с международным законодательством, в рамках которого активы якобы и заблокировали", — объясняет он.Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обращает внимание, что такой шаг ЕС не только вызывает юридические сомнения, но и создает опасный прецедент, нарушающий принципы государственного суверенитета и неприкосновенности частной собственности. Возможные риски явно преобладают над потенциальными выгодами.Принятое решение подтверждает готовность европейских стран действовать вопреки закону и в интересах политических амбиций, даже несмотря на то, что это негативно отразится на инвестиционном имидже. В краткосрочной перспективе некоторые банки и налоговые органы стран ЕС смогут пополнить бюджет на несколько миллиардов евро, указывает Мельников. Однако есть вероятность, что инвесторы, понимая нестабильность правовой системы еврозоны, уйдут в другие юрисдикции — и заберут с собой активы, которые в десятки, а то и в сотни раз больше, чем дивиденды с замороженных российских средств.Аналитики сходятся во мнении, что риск таких взысканий со стороны Вашингтона для ЕС невелик, но вот к России США способны применить ту же стратегию."Москва, в свою очередь, может ввести ответные меры по конфискации активов компаний из недружественных стран, но это не компенсирует убытки", — говорит Мельников.Дополнительный ответ, по словам Владислава Антонова, — прекращение экспорта энергетических ресурсов в Европу, что усилит экономический ущерб стран союза. Другой вариант — отказ от западных платежных систем и переход к альтернативным, таким как китайская или индийская. Это ослабит влияние доллара и евро, однако такой шаг невыгоден для России из-за сложности проведения расчетов и длительного периода перестройки и адаптации. Наконец, можно объявить дефолт по долгам перед западными странами, но это повлечет за собой репутационные риски.Богаты на выдумкиТем временем "борцы за демократию" продолжают изобретать новые способы вымогательства. Так, Лондон еще летом представил закон, разрешающий россиянам пожертвовать свои замороженные средства в пользу Украины. Правительство заявляет, что это "добровольный процесс, в рамках которого подсанкционные лица смогут подать заявку на разблокировку средств с конкретной целью поддержки восстановления и реконструкции Украины". Ослабления или снятия рестрикций такая "благотворительность" не предполагает, уточнили власти.Вслед за Великобританией подтянулись США — госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал передачу средств российских олигархов в поддержку ветеранов ВСУ. Минюст сообщил, что добивается разрешения конгресса направить Киеву более миллиарда долларов арестованных активов, передает CBS."Ввиду огромной финансовой помощи, которая выделяется Украине, и больших убытков чиновники пытаются заткнуть дыры за счет России, пренебрегая правовыми процедурами", — подчеркивает Мельников. По его мнению, хотя идея кажется привлекательной многим западным государствам, на законодательном уровне ее могут не поддержать — из-за неоднозначного отношения к российским бизнесменам, живущим и ведущим дела за рубежом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство будет искать "нелинейные, нестандартные варианты ответа". А первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал действия Штатов финансовым терроризмом и уроком для партнеров Вашингтона.
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экономика, россия, украина, евросоюз, euroclear, сша
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Euroclear, США
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги

ЕС конфискует проценты с арестованных активов России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Еврокомиссия собирается обязать компании, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, переводить значительную часть этих средств в бюджет ЕС. Это, как ожидают, даст около трех миллиардов евро, однако юридические и репутационные аспекты ситуации вызывают вопросы.

Неожиданное решение

На прошлой неделе, передает агентство Bloomberg, с представителями Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии встретились чиновники Евросоюза и предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов Банка России. Всего стране принадлежит около 200 миллиардов евро, основная часть в наличных деньгах и депозитах, а почти весь остаток — в облигациях, которые также обналичат к сроку погашения (ближайшие два-три года). Большинство ценных бумаг хранится в Euroclear, только за первый квартал 2023-го депозитарий заработал на них 750 миллионов евро. А предполагаемая выгода от инициативы — порядка трех миллиардов.
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе
План состоит из трех шагов: уточнение объема выплат по финансовым обязательствам, отделение депозитариями российских активов и перечисление средств как внешних доходов в бюджет ЕС. Рабочая группа одобрила поэтапную реализацию стратегии.
Однако некоторые участники беспокоятся, что решение негативно скажется на валюте ЕС, поскольку может побудить других держателей резервов отказаться от евро.

Выгода и убытки

По мнению экспертов, основания для тревоги есть. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников напоминает, что даже списание процентов с замороженных средств российского ЦБ, других компаний, чиновников и физических лиц нельзя считать правомерным. "Без соответствующих решений, в том числе Международного уголовного суда в Гааге, ЕСПЧ и других инстанций, присуждающих Украине компенсации, такие действия идут вразрез с международным законодательством, в рамках которого активы якобы и заблокировали", — объясняет он.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 июня 2017 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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10 сентября, 08:00
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обращает внимание, что такой шаг ЕС не только вызывает юридические сомнения, но и создает опасный прецедент, нарушающий принципы государственного суверенитета и неприкосновенности частной собственности. Возможные риски явно преобладают над потенциальными выгодами.
Принятое решение подтверждает готовность европейских стран действовать вопреки закону и в интересах политических амбиций, даже несмотря на то, что это негативно отразится на инвестиционном имидже. В краткосрочной перспективе некоторые банки и налоговые органы стран ЕС смогут пополнить бюджет на несколько миллиардов евро, указывает Мельников. Однако есть вероятность, что инвесторы, понимая нестабильность правовой системы еврозоны, уйдут в другие юрисдикции — и заберут с собой активы, которые в десятки, а то и в сотни раз больше, чем дивиденды с замороженных российских средств.
Аналитики сходятся во мнении, что риск таких взысканий со стороны Вашингтона для ЕС невелик, но вот к России США способны применить ту же стратегию.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро
"Москва, в свою очередь, может ввести ответные меры по конфискации активов компаний из недружественных стран, но это не компенсирует убытки", — говорит Мельников.
Дополнительный ответ, по словам Владислава Антонова, — прекращение экспорта энергетических ресурсов в Европу, что усилит экономический ущерб стран союза. Другой вариант — отказ от западных платежных систем и переход к альтернативным, таким как китайская или индийская. Это ослабит влияние доллара и евро, однако такой шаг невыгоден для России из-за сложности проведения расчетов и длительного периода перестройки и адаптации. Наконец, можно объявить дефолт по долгам перед западными странами, но это повлечет за собой репутационные риски.

Богаты на выдумки

Тем временем "борцы за демократию" продолжают изобретать новые способы вымогательства. Так, Лондон еще летом представил закон, разрешающий россиянам пожертвовать свои замороженные средства в пользу Украины. Правительство заявляет, что это "добровольный процесс, в рамках которого подсанкционные лица смогут подать заявку на разблокировку средств с конкретной целью поддержки восстановления и реконструкции Украины". Ослабления или снятия рестрикций такая "благотворительность" не предполагает, уточнили власти.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Пора менять стратегию. Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых
3 сентября, 08:00
Вслед за Великобританией подтянулись США — госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал передачу средств российских олигархов в поддержку ветеранов ВСУ. Минюст сообщил, что добивается разрешения конгресса направить Киеву более миллиарда долларов арестованных активов, передает CBS.
"Ввиду огромной финансовой помощи, которая выделяется Украине, и больших убытков чиновники пытаются заткнуть дыры за счет России, пренебрегая правовыми процедурами", — подчеркивает Мельников. По его мнению, хотя идея кажется привлекательной многим западным государствам, на законодательном уровне ее могут не поддержать — из-за неоднозначного отношения к российским бизнесменам, живущим и ведущим дела за рубежом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство будет искать "нелинейные, нестандартные варианты ответа". А первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал действия Штатов финансовым терроризмом и уроком для партнеров Вашингтона.
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен
 
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