https://ria.ru/20230917/khram-1896803087.html

В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма

В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма - РИА Новости, 17.09.2023

В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма

Православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:13

2023-09-17T13:13

2023-09-17T13:13

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Куйбышевский район): храм "Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира" по улице Зуевской", - говорится в сообщении. Представительство также сообщило, что с 11.55 по 12.03 украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому району Донецка. С 6.20 по 10.20 было выпущено порядка 19 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также Макеевке. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230917/obstrel-1896765087.html

https://ria.ru/20230916/malchik-1896743078.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецк, донецкая народная республика