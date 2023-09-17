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В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/khram-1896803087.html
В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма
В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма - РИА Новости, 17.09.2023
В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма
Православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:13
2023-09-17T13:13
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Куйбышевский район): храм "Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира" по улице Зуевской", - говорится в сообщении. Представительство также сообщило, что с 11.55 по 12.03 украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому району Донецка. С 6.20 по 10.20 было выпущено порядка 19 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также Макеевке. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230917/obstrel-1896765087.html
https://ria.ru/20230916/malchik-1896743078.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ повреждено здание храма

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Куйбышевский район): храм "Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира" по улице Зуевской", - говорится в сообщении.
Представительство также сообщило, что с 11.55 по 12.03 украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому району Донецка. С 6.20 по 10.20 было выпущено порядка 19 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также Макеевке.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами
Вчера, 03:46
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
При обстреле Донецка ранен подросток
16 сентября, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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