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В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне - РИА Новости, 17.09.2023
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14:18 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/khlor-1896808726.html
В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне
В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне
Трое детей, госпитализированных из-за отравления парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:18
2023-09-17T14:18
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей, госпитализированных из-за отравления парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области. "В результате происшествия в медучреждение, подведомственное минздраву Подмосковья, поступили три ребенка. Всем проведены медицинские обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное", - отметили в Минздраве. Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. ГСУСК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Работа бассейна приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре Подмосковья.
https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне

Состояние детей, отравившихся хлором в подмосковном бассейне, удовлетворительное

© iStock.com / Stefano OppoТренировка в бассейне
Тренировка в бассейне - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© iStock.com / Stefano Oppo
Тренировка в бассейне . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей, госпитализированных из-за отравления парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области.
"В результате происшествия в медучреждение, подведомственное минздраву Подмосковья, поступили три ребенка. Всем проведены медицинские обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное", - отметили в Минздраве.
Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. ГСУСК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Работа бассейна приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре Подмосковья.
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