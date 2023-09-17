https://ria.ru/20230917/khlor-1896808726.html

В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне

В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне - РИА Новости, 17.09.2023

В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне

Трое детей, госпитализированных из-за отравления парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:18

2023-09-17T14:18

2023-09-17T14:18

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трое детей, госпитализированных из-за отравления парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области. "В результате происшествия в медучреждение, подведомственное минздраву Подмосковья, поступили три ребенка. Всем проведены медицинские обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное", - отметили в Минздраве. Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. ГСУСК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Работа бассейна приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре Подмосковья.

https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)