https://ria.ru/20230917/kaem-1896554887.html

Кирилл Каем: те, кто раньше вкладывал в ИТ, стали инвестировать в медицину

Кирилл Каем: те, кто раньше вкладывал в ИТ, стали инвестировать в медицину - РИА Новости, 17.09.2023

Кирилл Каем: те, кто раньше вкладывал в ИТ, стали инвестировать в медицину

Искусственный интеллект добрался до медицины: он уже помогает расшифровывать рентгеновские снимки, а скоро возьмется и за УЗИ. О том, как меняется российское... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:00

2023-09-17T11:00

2023-09-17T11:00

интервью

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россия

искусственный интеллект

технологии

медицина

кирилл каем

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Искусственный интеллект добрался до медицины: он уже помогает расшифровывать рентгеновские снимки, а скоро возьмется и за УЗИ. О том, как меняется российское здравоохранение под влиянием новых технологий, как его изменила пандемия коронавируса, и с какими еще угрозами может столкнуться человечество в ближайшем будущем, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем. Беседовала Шавырина Анна.– Как сейчас складывается ситуация с биологической безопасностью в России?– В России с этой точки зрения все хорошо. Это касается, в первую очередь, конечно же, сохранения здоровья населения. Мы только что пережили COVID-19, который четко подтвердил, что те мутации, которые возникают в самых простейших микроорганизмах, могут резко изменить их патогенность, эпидемическую ситуацию, что приводит к глобальным, катастрофическим последствиям.– Оглядываясь назад, что помешало сдержать распространение вируса?– К глубокому сожалению, пандемия показала, что в мире за последние 20 лет сложилось несколько негативных тенденций. Во-первых, это сокращение самого звена, которое отслеживает возникновение эпидемии. Во-вторых, фармацевтика очень сильно сконцентрировалась на неинфекционных заболеваниях. Это связано с тем, что она во многом накачивалась деньгами со стороны западных экономик, в том числе США. Система позволяла выводить на рынок лекарства по гигантским ценам, и, конечно, фармконцерны были сконцентрированы на том, чтобы выпустить лекарства в наиболее дорогом сегменте. А инфекционные болезни – это не самый прибыльный вариант с точки зрения одного пролеченного пациента. Это привело к тому, что, например, объем разработок антибиотиков и противовирусных средств сокращался из года в год. Сначала не очень заметно, но потом уже ощутимо. Сейчас ситуация меняется. Это касается и систем быстрой диагностики инфекций, производство которых также сокращалось, потому что все сконцентрировались на онкологической диагностике, на заболеваниях, где был очень большой чек.И третье, как ни парадоксально, это то, что лечение пациентов стало более эффективным, правильным – пациент меньше дней проводит в клинике, и экономические системы многих государств, видя это, сокращали количество коек, госпиталей. Поэтому в моменте, когда наступила пандемия, больницы оказались переполнены.– И в России?– Наша страна, на самом деле, обладает большим заделом, связанным с дополнительными мощностями. В России количество врачей на тысячу пациентов выше, чем во многих европейских странах. Но даже у нас их не хватало, приходилось срочно переучивать врачей на инфекционные специальности, а в Европе просто была катастрофа. Пандемия – это урок для всех стран, который привел к тому, что сейчас перестраиваются системы здравоохранения, возводятся резервные госпитали. Я думаю, что будет расти количество врачей и парамедиков. Человечество научилось тому, что запаса прочности не хватало в моменте.– Получается система "медик в запасе"?– Да, именно так.– Какие еще были сделаны выводы из ситуации с эпидемией?– Пандемия – это вещь глобальная, и в текущем моменте мы совершенно четко понимаем, что без международного сотрудничества в области биологической безопасности действовать категорически сложно. Но, тем не менее, у каждой из стран, включая Россию, должен быть развитой инструментарий, который позволяет соблюдать тот самый "суверенитет" – когда есть возможность решать собственные проблемы и помогать соседям. В части биологической безопасности, связанной с эпидемиями, вирусными и другими инфекционными заболеваниями, наша страна вместе с соседями делает очень многое.– Перенесенный человеком COVID повышает ли риски "подхватить" какое-то заболевание в будущем? Сильно бьет по иммунитету?– Если отвечать, как доктор – я врач по первому образованию, то да, конечно. Заболевание, перенесенное в легкой форме, повышает ваш иммунитет, позволяет организму самому справляться. Заболевание же, которое вы перенесли без подготовленного иммунитета в тяжелой форме, повреждает и оставляет след в основных системах, которые потом могут привести к хроническим болезням. И COVID в этом отношении очень неприятный.– Озвученные ранее изменения в системе здравоохранения снижают шансы на повторение пандемии в будущем?– Снижают. Регулятор изменил свою позицию по отношению к скорости принятия решений – в России было принято специальное постановление, которое позволило в ускоренном порядке и с уменьшенным объемом клинических исследований, выводить на рынок то, что было важно. Мы надеемся, что эти фаст-треки сохранятся и в дальнейшем.Плюс история, связанная с инвестициями в медицину. Раньше это всегда было долго, дорого и с большим процентом неудач. Да, мультипликаторы хорошие, то есть вложил рубль – получил десять, но риски высокие. Так вот, мы увидели значимый прирост интереса от частных инвесторов, в том числе неспециализированных. Те, кто раньше вкладывался в ИТ, стали инвестировать в медицину – люди увидели, что разработчики, действительно, могут быстро реагировать и оперативно выдать хороший продукт.Кроме того, когда возникла необходимость дистанционного общения с пациентом, в быстрой постановке диагноза, обработки большого количества медицинских изображений, чтобы видеть то самое поражение легких - регулятор быстро эти все решения зарегистрировал и пустил в практическую медицину, это был большой толчок для цифровой медицины.– Как и где сейчас в отечественной медицине применяется искусственный интеллект?– Если вы живете в Москве и сделали КТ, то в большинстве случаев этот снимок "упадет" на второе мнение к ИИ – он будет перепроверен одним или двумя алгоритмами, чтобы не упустить ошибку врача, а вы даже об этом не узнаете, просто получите заключение. В столице и некоторых регионах для этого создаются специальные центры, где работает искусственный интеллект.– Какие у этого есть перспективы в плане масштабирования?– Большие. Такие решения масштабируются быстро, не нужно ввозить тяжелое оборудование – это программное обеспечение. Во многих регионах сколковские резиденты уже их внедряют. Куда это пойдет дальше? Если говорить о медицинских изображениях, то это новая разработка в области динамических медицинских изображений, потому что кроме статических карт – КТ, МРТ, рентген, есть, например, сложные в распознавании, требующие квалифицированного врача, изображения УЗИ. Я думаю, что в этой части мы увидим много разработок.Еще одна интересная вещь связана с тем, что врач патоморфолог изучает изменения в тканях человека, что сильно зависит от его квалификации. При помощи ИИ он получит отличную подсказку, позволяющую ставить более правильный диагноз.Но, кроме этого, искусственный интеллект возможно использовать в качестве системы поддержки принятия врачебных решений в части общих подходов. Когда можно в систему загрузить историю болезни пациента, его анамнез, данные его лабораторных исследований, заключение, которое сделал другой ИИ по его рентгенограмме и на основании этого предложить врачу дерево решений. Таким образом сокращается количество ошибок, и квалификация врача повышается.– Как думаете, нейросети уже могут заменить врачей в каких-то аспектах?– Мы сейчас совместно с Национальной технологической инициативой делаем конкурс, который посвящен системе принятия решений при помощи искусственного интеллекта. В его рамках ИИ будет соревноваться с живыми врачами.Мы будем смотреть, насколько квалификация специалиста соответствует тому, что делает ИИ, кто врача обыграет, тот и получит денежный приз.– Если говорить про “новинки” в области биотеха, то, что еще стоит ждать?– По моему мнению, в связи с быстрым ростом человечества и необходимостью его кормить, мы, так или иначе, будем работать с генетически модифицированными организмами. Они вырабатывают действующие вещества – белки – для производства ряда лекарственных средств. Но с точки зрения пищевых продуктов в России это еще пока не разрешено. Я думаю, что мы к этому идем, но необходимо правильно регулировать эти риски.– Появились ли также и какие-то новые риски в этой отрасли?– Существует риск, который сейчас мало просчитывают. Это так называемая гаражная синтетическая биология. Мы всегда с интересом рассказываем про Билла Гейтса, который в гараже начинал строить свою компьютерную империю (улыбается), но в данный момент у юных биологов возникают попытки создавать свои биологические виды. В том числе из-за того, что тот набор реактивов и приборов для создания и изменения свойств организмов раньше стоил несколько миллионов долларов, а сейчас – менее 100 тысяч.То есть де-факто гаражная синтетическая биология стала реальной угрозой, когда человек, потратив стоимость дорогого автомобиля, может создавать в гараже новую ДНК, перебирая последовательности аминокислот, а с учетом того, что квалификация некоторых из этих изобретателей может быть недостаточно высокой, они даже не смогут предсказать полученные свойства.Плюс к этому, как я и сказал, развитие искусственного интеллекта позволит людям лучше предсказывать свойства, но не всегда их намерения могут быть позитивны. То есть риски, связанный с биотерроризмом и биопреступлениями могут серьезно возрастать при отсутствии соответствующего регулирования.

https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html

https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html

https://ria.ru/20230504/chatboty-1869425425.html

https://ria.ru/20230409/neyroset-1864039331.html

https://ria.ru/20230730/psikhologiya-1887170037.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, искусственный интеллект, технологии, медицина, кирилл каем