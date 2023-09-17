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Гуманитарные изъятия из односторонних санкций не работают, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2023
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09:25 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/izyatiya-1896780515.html
Гуманитарные изъятия из односторонних санкций не работают, считает эксперт
Гуманитарные изъятия из односторонних санкций не работают, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2023
Гуманитарные изъятия из односторонних санкций не работают, считает эксперт
Гуманитарные исключения, предусмотренные односторонними санкциями в отношении ряда стран мира, на самом деле не работают, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:25
2023-09-17T09:25
елена довгань
оон
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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Гуманитарные исключения, предусмотренные односторонними санкциями в отношении ряда стран мира, на самом деле не работают, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека. "Формально документы США, ЕС, Великобритании и иных государств содержат положения, предусматривающие гуманитарные изъятия в отношении поставок продуктов питания, медикаментов и медицинского оборудования. Но на практике, к сожалению, эти "гуманитарные" изъятия не работают", - сказала она. Довгань добавила, что даже при наличии гуманитарных изъятий государства под санкциями не могут провести платёж либо в связи с отключением от международной платежной системы SWIFT, либо если санкционный режим запрещает принимать деньги из страны под санкциями, либо в связи с отказом банков осуществить платеж. "Соответственно, ни одна компания не будет ничего продавать бесплатно. Аналогичным образом, целый ряд санкционных режимов включает ограничения в отношении транспортных и/или страховых компаний. И, в итоге, у производителя возникает вопрос: как вы будете платить? Не накажут ли нас за то, что мы получили эти деньги? Как вы будете перевозить и как вы будете страховать? Как следствие, изъятия вроде бы есть, а реализовать их на практике невозможно", - подчеркнула спецдокладчик ООН. Она отметила, что в дополнение к тому факту в связи с политикой нулевого риска любой платеж и поставка проходят через несколько посредников, даже если банк соглашается осуществить платеж, поэтому прохождение платежа может занять месяцы, а стоимость поставки возрастает в несколько раз. "И как следствие, те ресурсы, которые могли бы быть потрачены на гуманитарные поставки, такие как продукты питания, медикаменты или медицинское оборудование, тратятся на банковские и транспортные сборы, то есть объем поставляемой гуманитарной помощи будет гораздо меньше", - уточнила Довгань. В конце февраля Евросоюз отменил необходимость для гуманитарных организаций в Сирии запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Во вторник член независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии Ханни Мегалли заявил, что западные экономические санкции против Сирии затронули большинство населения и особенно бедных, а не элиту страны. В четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека.
https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896475296.html
https://ria.ru/20230914/oligarkh-1896369561.html
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елена довгань, оон
Елена Довгань, ООН
Гуманитарные изъятия из односторонних санкций не работают, считает эксперт

Эксперт ООН: гуманитарные изъятия из односторонних санкций в мире не работают

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Гуманитарные исключения, предусмотренные односторонними санкциями в отношении ряда стран мира, на самом деле не работают, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
"Формально документы США, ЕС, Великобритании и иных государств содержат положения, предусматривающие гуманитарные изъятия в отношении поставок продуктов питания, медикаментов и медицинского оборудования. Но на практике, к сожалению, эти "гуманитарные" изъятия не работают", - сказала она.
Довгань добавила, что даже при наличии гуманитарных изъятий государства под санкциями не могут провести платёж либо в связи с отключением от международной платежной системы SWIFT, либо если санкционный режим запрещает принимать деньги из страны под санкциями, либо в связи с отказом банков осуществить платеж.
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"Соответственно, ни одна компания не будет ничего продавать бесплатно. Аналогичным образом, целый ряд санкционных режимов включает ограничения в отношении транспортных и/или страховых компаний. И, в итоге, у производителя возникает вопрос: как вы будете платить? Не накажут ли нас за то, что мы получили эти деньги? Как вы будете перевозить и как вы будете страховать? Как следствие, изъятия вроде бы есть, а реализовать их на практике невозможно", - подчеркнула спецдокладчик ООН.
Она отметила, что в дополнение к тому факту в связи с политикой нулевого риска любой платеж и поставка проходят через несколько посредников, даже если банк соглашается осуществить платеж, поэтому прохождение платежа может занять месяцы, а стоимость поставки возрастает в несколько раз.
"И как следствие, те ресурсы, которые могли бы быть потрачены на гуманитарные поставки, такие как продукты питания, медикаменты или медицинское оборудование, тратятся на банковские и транспортные сборы, то есть объем поставляемой гуманитарной помощи будет гораздо меньше", - уточнила Довгань.
В конце февраля Евросоюз отменил необходимость для гуманитарных организаций в Сирии запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Во вторник член независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии Ханни Мегалли заявил, что западные экономические санкции против Сирии затронули большинство населения и особенно бедных, а не элиту страны.
В четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека.
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