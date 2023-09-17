https://ria.ru/20230917/investitsii-1896848640.html

Париж должен инвестировать в Сахель, а не в Киев, считают во Франции

Париж должен инвестировать в Сахель, а не в Киев, считают во Франции - РИА Новости, 17.09.2023

Париж должен инвестировать в Сахель, а не в Киев, считают во Франции

Инвестирование в развитие африканских стран должно быть приоритетом геополитики Франции, которой нужно прекратить финансировать Киев и использовать эти средства РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:20

2023-09-17T20:20

2023-09-17T20:29

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николя дюпон-эньян

вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Инвестирование в развитие африканских стран должно быть приоритетом геополитики Франции, которой нужно прекратить финансировать Киев и использовать эти средства для развития стран Магриба и Сахеля, считает лидер французского политического движения правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Необходимо прекратить конфликт на Украине. Необходимо прекратить вливать туда деньги. Нужен план Б, нужно перестать играть в игру США и Китая, которые уничтожают Европу, ослабляя её. Франция должна перераспределить эти деньги вместо того, чтобы продолжать поставлять американское оружие Украине, чтобы убивать украинцев. Я бы предпочёл, чтобы эти миллиарды пошли на развитие Магриба и Сахеля, что является первой необходимостью нашей геополитики", - заявил политик в эфире телеканала Cnews. Франция в последние годы начала стремительно терять влияние в своих бывших колониях в западной Африке. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны. После государственного переворота в Нигере мятежники также потребовали вывода французских войск из страны. Париж поставил Киеву ряд 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 50 ракет дальнего действия Scalp для "поддержки" наступления ВСУ. В июне Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230915/ssha-1896630073.html

https://ria.ru/20230917/snaryady-1896827821.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, сергей лавров, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины, нато