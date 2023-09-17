Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию
Азаров: на Украине вместо включения ТЭС импортируют супердорогую электроэнергию
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Компания "Укрэнерго" закупила "супердорогую" электроэнергию из Польши и Румынии вместо использования собственных ТЭС, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
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"Оператор сетей вошел в сговор с частной компанией ДТЭК Рината Ахметова и вместо включения в работу блоков ТЭС импортировал дорогую электроэнергию из Польши и Румынии. На самом деле она супердорогая, так как 1 МВт аварийной помощи обходится в 300-350 евро, тогда как обычный импорт стоит 100-110 евро", — написал он в Telegram-канале.
По словам экс-премьера, украинские власти намерены пройти весь отопительный сезон за счет поставок электроэнергии из соседних стран. При этом Киев не рассчитывает на то, что ситуацию спасут АЭС и ТЭС, добавил он.
Азаров напомнил, что Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала расследование против "Укрэнерго" и планирует обязать ее доплачивать за импорт электроэнергии. Таким образом, компания теперь должна предоставить расчет полученной ранее "супердорогой" электроэнергии из Польши и Румынии, а также доказать целесообразность такой "помощи" при имеющихся возможностях ТЭС.
Утвержденный прогнозный баланс на этот и следующий год, как отметил экс-премьер, предусматривает дефицит электроэнергии. По его словам, Киеву предстоит "пресечь злоупотребления" при импорте.
На этой неделе компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии.
Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. При этом ранее он говорил, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. В свою очередь, национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.