https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html

Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию

Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию - РИА Новости, 17.09.2023

Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию

Компания "Укрэнерго" закупила "супердорогую" электроэнергию из Польши и Румынии вместо использования собственных ТЭС, заявил бывший премьер-министр Украины... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:13

2023-09-17T17:13

2023-09-17T18:49

жкх

украина

румыния

польша

николай азаров (политик)

ринат ахметов

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Компания "Укрэнерго" закупила "супердорогую" электроэнергию из Польши и Румынии вместо использования собственных ТЭС, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Оператор сетей вошел в сговор с частной компанией ДТЭК Рината Ахметова и вместо включения в работу блоков ТЭС импортировал дорогую электроэнергию из Польши и Румынии. На самом деле она супердорогая, так как 1 МВт аварийной помощи обходится в 300-350 евро, тогда как обычный импорт стоит 100-110 евро", — написал он в Telegram-канале.По словам экс-премьера, украинские власти намерены пройти весь отопительный сезон за счет поставок электроэнергии из соседних стран. При этом Киев не рассчитывает на то, что ситуацию спасут АЭС и ТЭС, добавил он. Азаров напомнил, что Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала расследование против "Укрэнерго" и планирует обязать ее доплачивать за импорт электроэнергии. Таким образом, компания теперь должна предоставить расчет полученной ранее "супердорогой" электроэнергии из Польши и Румынии, а также доказать целесообразность такой "помощи" при имеющихся возможностях ТЭС.Утвержденный прогнозный баланс на этот и следующий год, как отметил экс-премьер, предусматривает дефицит электроэнергии. По его словам, Киеву предстоит "пресечь злоупотребления" при импорте. На этой неделе компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии.Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. При этом ранее он говорил, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. В свою очередь, национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896260685.html

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895697135.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, украина, румыния, польша, николай азаров (политик), ринат ахметов, укрэнерго, дтэк