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Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию - РИА Новости, 17.09.2023
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17:13 17.09.2023 (обновлено: 18:49 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html
Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию
Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию - РИА Новости, 17.09.2023
Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию
Компания "Укрэнерго" закупила "супердорогую" электроэнергию из Польши и Румынии вместо использования собственных ТЭС, заявил бывший премьер-министр Украины... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:13
2023-09-17T18:49
жкх
украина
румыния
польша
николай азаров (политик)
ринат ахметов
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Компания "Укрэнерго" закупила "супердорогую" электроэнергию из Польши и Румынии вместо использования собственных ТЭС, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.&quot;Оператор сетей вошел в сговор с частной компанией ДТЭК Рината Ахметова и вместо включения в работу блоков ТЭС импортировал дорогую электроэнергию из Польши и Румынии. На самом деле она супердорогая, так как 1 МВт аварийной помощи обходится в 300-350 евро, тогда как обычный импорт стоит 100-110 евро&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам экс-премьера, украинские власти намерены пройти весь отопительный сезон за счет поставок электроэнергии из соседних стран. При этом Киев не рассчитывает на то, что ситуацию спасут АЭС и ТЭС, добавил он. Азаров напомнил, что Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала расследование против "Укрэнерго" и планирует обязать ее доплачивать за импорт электроэнергии. Таким образом, компания теперь должна предоставить расчет полученной ранее "супердорогой" электроэнергии из Польши и Румынии, а также доказать целесообразность такой "помощи" при имеющихся возможностях ТЭС.Утвержденный прогнозный баланс на этот и следующий год, как отметил экс-премьер, предусматривает дефицит электроэнергии. По его словам, Киеву предстоит "пресечь злоупотребления" при импорте. На этой неделе компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии.Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. При этом ранее он говорил, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. В свою очередь, национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896260685.html
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жкх, украина, румыния, польша, николай азаров (политик), ринат ахметов, укрэнерго, дтэк
ЖКХ, Украина, Румыния, Польша, Николай Азаров (политик), Ринат Ахметов, Укрэнерго, ДТЭК
Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию

Азаров: на Украине вместо включения ТЭС импортируют супердорогую электроэнергию

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Компания "Укрэнерго" закупила "супердорогую" электроэнергию из Польши и Румынии вместо использования собственных ТЭС, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«

"Оператор сетей вошел в сговор с частной компанией ДТЭК Рината Ахметова и вместо включения в работу блоков ТЭС импортировал дорогую электроэнергию из Польши и Румынии. На самом деле она супердорогая, так как 1 МВт аварийной помощи обходится в 300-350 евро, тогда как обычный импорт стоит 100-110 евро", — написал он в Telegram-канале.

По словам экс-премьера, украинские власти намерены пройти весь отопительный сезон за счет поставок электроэнергии из соседних стран. При этом Киев не рассчитывает на то, что ситуацию спасут АЭС и ТЭС, добавил он.
Азаров напомнил, что Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала расследование против "Укрэнерго" и планирует обязать ее доплачивать за импорт электроэнергии. Таким образом, компания теперь должна предоставить расчет полученной ранее "супердорогой" электроэнергии из Польши и Румынии, а также доказать целесообразность такой "помощи" при имеющихся возможностях ТЭС.
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Утвержденный прогнозный баланс на этот и следующий год, как отметил экс-премьер, предусматривает дефицит электроэнергии. По его словам, Киеву предстоит "пресечь злоупотребления" при импорте.
На этой неделе компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии.
Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. При этом ранее он говорил, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. В свою очередь, национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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