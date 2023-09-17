https://ria.ru/20230917/elektrichestvo-1896829036.html
Часть поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ
Часть поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023
Часть поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ
Часть посёлка Тёткино Курской области осталась без электричества после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано шесть прилётов, сообщил губернатор Роман РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:29
2023-09-17T17:29
2023-09-17T17:29
жкх
курская область
роман старовойт
украина
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Часть посёлка Тёткино Курской области осталась без электричества после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано шесть прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт. По данным губернатора, днём в воскресенье под удар попал посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. "Всего зафиксировано шесть прилётов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части посёлка Тёткино нарушено электроснабжение", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В воскресенье была также обстреляна деревня Успеновка в Кореневском районе, три человека пострадали, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением. Вечером в субботу обстрелам со стороны Украины подверглись Суджанский и Кореневский районы. В результате один из местных жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение. Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230916/pogibshiy-1896734220.html
https://ria.ru/20230915/obstrel-1896580253.html
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жкх, курская область, роман старовойт, украина, глушковский район
ЖКХ, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Глушковский район
Часть поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ
Часть курского поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ