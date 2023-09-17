https://ria.ru/20230917/dzhaz-1896850950.html

Джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю, сообщил Бутман

Джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю, сообщил Бутман - РИА Новости, 17.09.2023

Джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю, сообщил Бутман

Организаторы Sochi Jazz Festival договорились с мэром Сочи Алексеем Копайгородским провести фестиваль в 2024 году на протяжении недели, рассказал в воскресенье... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:35

2023-09-17T20:35

2023-09-17T20:42

культура

сочи

россия

игорь бутман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879337317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3d325116af5e90a2e539f37db8c31f9.jpg

СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Организаторы Sochi Jazz Festival договорились с мэром Сочи Алексеем Копайгородским провести фестиваль в 2024 году на протяжении недели, рассказал в воскресенье РИА Новости народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман. Он отметил, что ранее фестиваль проходил не более четырёх дней. Предложение провести музыкальное мероприятие в течение недели поступило от сочинских властей. Так, по мнению заместителя главы курорта Елены Канюк, в культурную жизнь города будет вовлечено больше людей. В свою очередь, на пресс-конференции в Сочи, которая прошла 11 сентября, Бутман говорил, что не против ввести в традицию проведение фестиваля в течение недели. "Это все выливается в масштабность. Мы, конечно, надеемся, чем больше дней фестиваля, тем лучше. Главное, чтобы мы достигли цели, которые мы достигли в этом году - счастливые лица наших зрителей, отдыхающих, жителей Сочи, гостей нашей страны, чтобы они ушли отсюда довольными. Если это можно делать в течение десяти дней, то мы сделаем это в течение десяти дней. Пока мы договорились с Алексеем Сергеевичем (Копайгородским) на то, чтобы делать неделю, поддержка уже есть", - сказал Бутман. При этом он отметил, что увеличение количества дней фестиваля повлечёт необходимость доработать программу: пригласить новых артистов, подумать над тематикой концертов, чтобы это было интересно. В Сочи завершается джазовый фестиваль. В воскресенье на сцене концертного зала "Фестивальный" с гала-концертом выступают российские и зарубежные исполнители джазовой музыки. Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20230915/festival-1896586154.html

https://ria.ru/20230430/dzhaz-1868456607.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия, игорь бутман