https://ria.ru/20230917/dzhaz-1896850950.html
Джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю, сообщил Бутман
Джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю, сообщил Бутман - РИА Новости, 17.09.2023
Джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю, сообщил Бутман
Организаторы Sochi Jazz Festival договорились с мэром Сочи Алексеем Копайгородским провести фестиваль в 2024 году на протяжении недели, рассказал в воскресенье... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:35
2023-09-17T20:35
2023-09-17T20:42
культура
сочи
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игорь бутман
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Организаторы Sochi Jazz Festival договорились с мэром Сочи Алексеем Копайгородским провести фестиваль в 2024 году на протяжении недели, рассказал в воскресенье РИА Новости народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман. Он отметил, что ранее фестиваль проходил не более четырёх дней. Предложение провести музыкальное мероприятие в течение недели поступило от сочинских властей. Так, по мнению заместителя главы курорта Елены Канюк, в культурную жизнь города будет вовлечено больше людей. В свою очередь, на пресс-конференции в Сочи, которая прошла 11 сентября, Бутман говорил, что не против ввести в традицию проведение фестиваля в течение недели. "Это все выливается в масштабность. Мы, конечно, надеемся, чем больше дней фестиваля, тем лучше. Главное, чтобы мы достигли цели, которые мы достигли в этом году - счастливые лица наших зрителей, отдыхающих, жителей Сочи, гостей нашей страны, чтобы они ушли отсюда довольными. Если это можно делать в течение десяти дней, то мы сделаем это в течение десяти дней. Пока мы договорились с Алексеем Сергеевичем (Копайгородским) на то, чтобы делать неделю, поддержка уже есть", - сказал Бутман. При этом он отметил, что увеличение количества дней фестиваля повлечёт необходимость доработать программу: пригласить новых артистов, подумать над тематикой концертов, чтобы это было интересно. В Сочи завершается джазовый фестиваль. В воскресенье на сцене концертного зала "Фестивальный" с гала-концертом выступают российские и зарубежные исполнители джазовой музыки. Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20230915/festival-1896586154.html
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сочи, россия, игорь бутман
Культура, Сочи, Россия, Игорь Бутман
Джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю, сообщил Бутман
Бутман: джазовый фестиваль в Сочи в 2024 году будет длиться неделю
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Организаторы Sochi Jazz Festival договорились с мэром Сочи Алексеем Копайгородским провести фестиваль в 2024 году на протяжении недели, рассказал в воскресенье РИА Новости народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.
Он отметил, что ранее фестиваль проходил не более четырёх дней. Предложение провести музыкальное мероприятие в течение недели поступило от сочинских властей. Так, по мнению заместителя главы курорта Елены Канюк, в культурную жизнь города будет вовлечено больше людей.
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В свою очередь, на пресс-конференции в Сочи, которая прошла 11 сентября, Бутман говорил, что не против ввести в традицию проведение фестиваля в течение недели.
«
"Это все выливается в масштабность. Мы, конечно, надеемся, чем больше дней фестиваля, тем лучше. Главное, чтобы мы достигли цели, которые мы достигли в этом году - счастливые лица наших зрителей, отдыхающих, жителей Сочи, гостей нашей страны, чтобы они ушли отсюда довольными. Если это можно делать в течение десяти дней, то мы сделаем это в течение десяти дней. Пока мы договорились с Алексеем Сергеевичем (Копайгородским) на то, чтобы делать неделю, поддержка уже есть", - сказал Бутман.
При этом он отметил, что увеличение количества дней фестиваля повлечёт необходимость доработать программу: пригласить новых артистов, подумать над тематикой концертов, чтобы это было интересно.
В Сочи завершается джазовый фестиваль. В воскресенье на сцене концертного зала "Фестивальный" с гала-концертом выступают российские и зарубежные исполнители джазовой музыки.
Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей.