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Над Белгородской областью ПВО сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 17.09.2023
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21:29 17.09.2023 (обновлено: 21:41 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/dron-1896857098.html
Над Белгородской областью ПВО сбили еще один украинский дрон
Над Белгородской областью ПВО сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 17.09.2023
Над Белгородской областью ПВО сбили еще один украинский дрон
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:29
2023-09-17T21:41
белгородская область
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Семнадцатого сентября текущего года около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в ведомстве.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в телеграм-канале.
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белгородская область, россия
Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью ПВО сбили еще один украинский дрон

Минобороны: над Белгородской областью ПВО сбили еще один украинский дрон

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Ситуация в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
«
"Семнадцатого сентября текущего года около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в телеграм-канале.
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