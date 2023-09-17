https://ria.ru/20230917/donetsk-1896804113.html

ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек

ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек - РИА Новости, 17.09.2023

ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек

Войска Украины за последние сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 320 военнослужащих, российские подразделения на этих направлениях... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:29

2023-09-17T13:29

2023-09-17T13:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Войска Украины за последние сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 320 военнослужащих, российские подразделения на этих направлениях отразили четыре атаки украинских штурмовиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На донецком направлении, уточнили в Минобороны, подразделения "Южной" группировки войск вместе и с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки (ДНР)."За сутки потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО "Град", - отметили в ведомстве.На запорожском направлении российскими подразделениями отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. В том же районе, а также около Вебового нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины."В ходе боевых действий потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность