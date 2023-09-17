https://ria.ru/20230917/donetsk-1896804113.html
ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек
ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек - РИА Новости, 17.09.2023
ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек
Войска Украины за последние сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 320 военнослужащих, российские подразделения на этих направлениях... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:29
2023-09-17T13:29
2023-09-17T13:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Войска Украины за последние сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 320 военнослужащих, российские подразделения на этих направлениях отразили четыре атаки украинских штурмовиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На донецком направлении, уточнили в Минобороны, подразделения "Южной" группировки войск вместе и с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки (ДНР)."За сутки потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО "Град", - отметили в ведомстве.На запорожском направлении российскими подразделениями отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. В том же районе, а также около Вебового нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины."В ходе боевых действий потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек
ВСУ за сутки потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 320 человек