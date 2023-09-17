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В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/detsad-1896824016.html
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада - РИА Новости, 17.09.2023
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада
Остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:40
2023-09-17T16:40
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "При обстреле Кировского района в микрорайоне шахты "Лидиевка" пострадало остекление здания яслей-сада № 165", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230917/donetsk-1896804113.html
донецк
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада

Остекление здания детсада в Донецке повреждено при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"При обстреле Кировского района в микрорайоне шахты "Лидиевка" пострадало остекление здания яслей-сада № 165", - написал Кулемзин.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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