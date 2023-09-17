https://ria.ru/20230917/detsad-1896824016.html

В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада

В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада - РИА Новости, 17.09.2023

В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада

Остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:40

2023-09-17T16:40

2023-09-17T16:40

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "При обстреле Кировского района в микрорайоне шахты "Лидиевка" пострадало остекление здания яслей-сада № 165", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230917/donetsk-1896804113.html

донецк

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия