https://ria.ru/20230917/detsad-1896824016.html
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада - РИА Новости, 17.09.2023
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада
Остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:40
2023-09-17T16:40
2023-09-17T16:40
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "При обстреле Кировского района в микрорайоне шахты "Лидиевка" пострадало остекление здания яслей-сада № 165", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230917/donetsk-1896804113.html
донецк
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5e3fe3b1d2062cccee5508af7dc8a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада
Остекление здания детсада в Донецке повреждено при обстреле со стороны ВСУ