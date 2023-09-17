https://ria.ru/20230917/deklaratsiya-1896773650.html

"Группа 77 плюс Китай" приняла декларацию о текущих проблемах и роли науки

"Группа 77 плюс Китай" приняла декларацию о текущих проблемах и роли науки - РИА Новости, 17.09.2023

"Группа 77 плюс Китай" приняла декларацию о текущих проблемах и роли науки

Участники саммита "Группы 77 плюс Китай" приняли гаванскую декларацию о текущих вызовах и роли науки и инноваций, в которой перечислили проблемы, стоящие перед... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T07:49

2023-09-17T07:49

2023-09-17T07:49

гавана

китай

куба

в мире

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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Участники саммита "Группы 77 плюс Китай" приняли гаванскую декларацию о текущих вызовах и роли науки и инноваций, в которой перечислили проблемы, стоящие перед странами глобального Юга, и призвали развитые государства открыто делиться научными разработками и финансировать программы развития для устранения неравенства. "Проблемы, порожденные нынешним несправедливым для развивающихся стран международным экономическим порядком, достигли своего наиболее острого выражения в настоящее время, в частности, из-за сохраняющихся негативных последствий пандемии COVID-19..., геополитической напряженности, односторонних принудительных мер и текущих многочисленных кризисов, включая экономический и финансовый..., усиления давления на продовольствие, энергетику, перемещения людей..., ужесточения денежно-кредитной политики, растущего бремени внешнего долга, роста крайней бедности, роста неравенства внутри стран и между ними, неблагоприятных последствий изменения климата..., а также цифрового неравенства, при этом до сих пор не существует четкой дорожной карты для решения этих глобальных проблем", - говорится в декларации по итогам двухдневного саммита группы в Гаване, текст которой опубликовал МИД Кубы. Участники саммита отметили различия между развитыми и развивающимися странами с точки зрения условий для развития науки и призвали международное сообщество поддержать усилия стран Юга по укреплению их национальных систем науки, технологий и инноваций, а развитые государства - срочно обеспечить "передачу технологий, техническую помощь, наращивание потенциала и финансирование за счет новых, дополнительных и предсказуемых ресурсов в соответствии с потребностями развивающихся стран". Что касается прав интеллектуальной собственности, группа призвала "применять гибкие возможности" там, где это возможно, чтобы способствовать социальному благосостоянию. Согласно тексту документа, страны "Группы 77" подчеркнули важность разработки стратегий, направленных на борьбу с утечкой специализированных человеческих ресурсов, прошедших подготовку в странах Юга. В этом смысле они согласились с необходимостью больше инвестировать в науку, технологии и инновации, а также реализовывать инициативы по развитию человеческих ресурсов в этих областях. Гаванская декларация также отмечает "острую необходимость комплексной реформы международной финансовой архитектуры и более инклюзивного и скоординированного подхода к глобальному финансовому управлению", в том числе посредством увеличения представительства развивающихся стран в глобальных структурах, что будет способствовать расширению их возможностей. Роль официальной помощи в целях развития была признана решающей в поддержке стран Юга, и участники саммита указали развитым странам на "срочную необходимость выполнить свои исторические обязательства в этом отношении". Страны "Группы 77 плюс Китай" договорились возобновить работу Консорциума по науке, технологиям и инновациям для Юга (COSTIS) и продолжить регулярные встречи на уровне министров или высших органов власти по науке и инновациям. "Группа 77" была создана в 1964 году развивающимися странами для достижения большего веса в дискуссиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В настоящее время блок состоит из более чем 130 стран, включая Китай. Гавана 15-16 сентября принимала у себя на правах временного председателя саммит этой организации.

https://ria.ru/20230830/nauka-1893071020.html

https://ria.ru/20230705/publikatsii-1882152998.html

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гавана, китай, куба, в мире