https://ria.ru/20230917/covid-19-1896820685.html

ВОЗ потребовала от Китая дополнительные данные о COVID-19

ВОЗ потребовала от Китая дополнительные данные о COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2023

ВОЗ потребовала от Китая дополнительные данные о COVID-19

ВОЗ оказывает давление на Китай, требуя от его руководства дополнительной информации о происхождении COVID-19, организация также готова выслать свою команду для РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:12

2023-09-17T16:12

2023-09-17T16:12

в мире

воз

китай

центральное разведывательное управление (цру)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВОЗ оказывает давление на Китай, требуя от его руководства дополнительной информации о происхождении COVID-19, организация также готова выслать свою команду для проведения расследования. Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью газете Financial Times, организация оказывает давление на Пекин с целью предоставления им "полного доступа" к информации о происхождении вируса. Организация также призывает представителей стран, проводящих встречи с китайскими коллегами, включать этот вопрос в повестку дня. "Мы уже обратились письменно с просьбой предоставить нам информацию..., мы также (готовы) послать команду, если они (власти КНР - ред.) позволят нам это сделать", - приводит газета его слова. Глава ВОЗ уверен, что рано или поздно организация получит ответ о происхождении COVID-19. При этом она также рассматривает все возможные версии появления вируса, в частности упоминается его передача от животных к человеку и возможная лабораторная утечка. Ранее пресс-секретарь Центрального разведывательного управления США Тэмми Купперман Торп заявила в интервью изданию Newsweek, что в управлении изучают заявление о подкупе экспертов для изменения выводов о происхождении COVID-19. Соответствующие обвинения были выдвинуты главой подкомитета по пандемии коронавируса Брэдом Венструпом и председателем комитета конгресса по разведке Майком Тернером: в письме они со ссылкой на высокопоставленный источник в ЦРУ писали, что Центральное разведывательное управление заплатило экспертам, которые считали, что распространение коронавируса, вероятно, связано с его утечкой из лаборатории в Ухане, чтобы они изменили свое мнение. Согласно информации ВОЗ на 30 августа, во всем мире было зарегистрировано более 770,06 миллиона подтвержденных случаев и почти 6,96 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 миллионов. США ранее публично объявили о расследовании истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать по расследованию и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса - утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230821/koronavirus-1891253449.html

https://ria.ru/20230831/koronavirus-1893507875.html

https://ria.ru/20230615/koronavirus-1878458974.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, воз, китай, центральное разведывательное управление (цру), распространение коронавируса