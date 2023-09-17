https://ria.ru/20230917/bronetransporter-1896809216.html

В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП

В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП - РИА Новости, 17.09.2023

В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП

Бронетранспортер боевой группы НАТО в Румынии попал в ДТП, вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе жилого дома, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:25

2023-09-17T14:25

2023-09-17T14:33

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КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Бронетранспортер боевой группы НАТО в Румынии попал в ДТП, вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе жилого дома, сообщает телеканал Digi 24. "В аварию попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку. Солдаты возвращались с учений в военной колонне. В какой-то момент броневик вылетел с дороги, снес забор дома и оказался во дворе дома", - сообщает телеканал. Движение транспорта в этом районе было перекрыто на некоторое время. Армия начала расследование для установления обстоятельств происшествия. Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае прошлого года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение. Военные дислоцируются на базе в Чинку.

https://ria.ru/20210607/soldaty-1736003585.html

румыния

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

румыния, в мире, франция, бельгия, нато