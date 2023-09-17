https://ria.ru/20230917/bronetransporter-1896809216.html
В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП
В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП - РИА Новости, 17.09.2023
В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП
Бронетранспортер боевой группы НАТО в Румынии попал в ДТП, вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе жилого дома, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:25
2023-09-17T14:25
2023-09-17T14:33
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КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Бронетранспортер боевой группы НАТО в Румынии попал в ДТП, вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе жилого дома, сообщает телеканал Digi 24. "В аварию попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку. Солдаты возвращались с учений в военной колонне. В какой-то момент броневик вылетел с дороги, снес забор дома и оказался во дворе дома", - сообщает телеканал. Движение транспорта в этом районе было перекрыто на некоторое время. Армия начала расследование для установления обстоятельств происшествия. Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае прошлого года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение. Военные дислоцируются на базе в Чинку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, в мире, франция, бельгия, нато
Румыния, В мире, Франция, Бельгия, НАТО
В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП
Digi 24: в Румынии бронетранспортер НАТО снес забор дома и оказался во дворе