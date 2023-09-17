https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896800391.html

Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области

Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области - РИА Новости, 17.09.2023

Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области

Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:41

2023-09-17T12:41

2023-09-17T12:41

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. В воскресенье в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО утром перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку. "В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу", - написал Гусев.

https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896787695.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, александр гусев (губернатор)