https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896800391.html
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области - РИА Новости, 17.09.2023
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области
Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:41
2023-09-17T12:41
2023-09-17T12:41
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. В воскресенье в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО утром перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку. "В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу", - написал Гусев.
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896787695.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области
Гусев: под Воронежем силами РЭБ подавили беспилотник, пострадавших нет