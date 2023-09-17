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Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896800391.html
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области - РИА Новости, 17.09.2023
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области
Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:41
2023-09-17T12:41
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. В воскресенье в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО утром перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку. "В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу", - написал Гусев.
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896787695.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор рассказал о падении беспилотника в Воронежской области

Гусев: под Воронежем силами РЭБ подавили беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
В воскресенье в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО утром перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
"В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу", - написал Гусев.
Сотрудник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник
Вчера, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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