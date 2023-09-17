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Володин обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные авто
Володин обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные авто - РИА Новости, 17.09.2023
Володин обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные авто
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник с руководителями фракций Госдумы будет обсуждаться решение обеспечения депутатов отечественными... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:38
2023-09-17T21:38
2023-09-17T21:38
политика
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москва
вячеслав володин
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молодежный парламент при госдуме рф
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник с руководителями фракций Госдумы будет обсуждаться решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями. "Завтра будем обсуждать с руководителями фракций решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями", - сказал он на встрече с членами Молодежного парламента в преддверии первого заседания, которое пройдёт в Госдуме в понедельник. Ранее Володин заявил, что на Совете Госдумы 18 сентября будет обсуждаться закрепление в избирательных округах за депутатами только отечественных автомобилей. Он уточнил, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента РФ. Было решено по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, москва, вячеслав володин, госдума рф, молодежный парламент при госдуме рф
Политика, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Молодежный парламент при Госдуме РФ
Володин обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные авто
Володин обсудит с лидерами фракций обеспечение депутатов отечественными машинами