https://ria.ru/20230917/avtomobili-1896857838.html

Володин обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные авто

Володин обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные авто - РИА Новости, 17.09.2023

Володин обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные авто

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник с руководителями фракций Госдумы будет обсуждаться решение обеспечения депутатов отечественными... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:38

2023-09-17T21:38

2023-09-17T21:38

политика

россия

москва

вячеслав володин

госдума рф

молодежный парламент при госдуме рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_1ce19a08096b3f207ea4f8ad9cc001cc.jpg

АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник с руководителями фракций Госдумы будет обсуждаться решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями. "Завтра будем обсуждать с руководителями фракций решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями", - сказал он на встрече с членами Молодежного парламента в преддверии первого заседания, которое пройдёт в Госдуме в понедельник. Ранее Володин заявил, что на Совете Госдумы 18 сентября будет обсуждаться закрепление в избирательных округах за депутатами только отечественных автомобилей. Он уточнил, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента РФ. Было решено по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные.

https://ria.ru/20230917/kliniki-1896847386.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, москва, вячеслав володин, госдума рф, молодежный парламент при госдуме рф