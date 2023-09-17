Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/aviareysy-1896773160.html
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 17.09.2023
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов
По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T07:40
2023-09-17T07:40
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788323595_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ee3f6fa79fdfa6c2b6b5c9b8854e34d4.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.32 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 19 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788323595_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_9970acd72c43f91794b7005623553b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов

В "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" задержан по меньшей мере 31 авиарейс

© РИА Новости / Светлана БаеваТабло в аэропорту Внуково
Табло в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Табло в аэропорту Внуково . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 7.32 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 19 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах
5 сентября, 08:33
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала