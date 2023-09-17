https://ria.ru/20230917/aviareysy-1896773160.html
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 17.09.2023
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов
По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T07:40
2023-09-17T07:40
2023-09-17T07:40
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.32 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 19 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 30 рейсов
В "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" задержан по меньшей мере 31 авиарейс