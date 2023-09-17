https://ria.ru/20230917/aviareysy-1896773160.html

В московских аэропортах задержали более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 17.09.2023

В московских аэропортах задержали более 30 рейсов

По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T07:40

2023-09-17T07:40

2023-09-17T07:40

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.32 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 19 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

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2023

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)