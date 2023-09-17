https://ria.ru/20230917/aviareysy-1896763093.html

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса - РИА Новости, 17.09.2023

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса

По меньшей мере 29 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T02:21

2023-09-17T02:21

2023-09-17T02:21

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 29 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 02.12 мск, во "Внуково" задержаны 11 рейсов и шесть отменены, в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и еще три отменены, в "Шереметьево" задержаны десять рейсов.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

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2023

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)