https://ria.ru/20230917/aviareysy-1896763093.html
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса - РИА Новости, 17.09.2023
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса
По меньшей мере 29 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T02:21
2023-09-17T02:21
2023-09-17T02:21
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 29 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 02.12 мск, во "Внуково" задержаны 11 рейсов и шесть отменены, в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и еще три отменены, в "Шереметьево" задержаны десять рейсов.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса
В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны по меньшей мере 29 авиарейса