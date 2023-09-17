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ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 17.09.2023 (обновлено: 13:37 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/ataki-1896804623.html
ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении
ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.09.2023
ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении
ВС РФ отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 65 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:33
2023-09-17T13:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 65 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230917/konflikt-1896801713.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении

МО: ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в ЛНР
Российские военные в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 65 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в ведомстве.
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