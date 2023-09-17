https://ria.ru/20230917/ataki-1896804623.html

ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении

ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.09.2023

ВС России отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении

ВС РФ отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 65 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:33

2023-09-17T13:33

2023-09-17T13:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 65 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230917/konflikt-1896801713.html

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Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф