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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 17.09.2023 (обновлено: 13:52 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/ataki-1896804260.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.09.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:31
2023-09-17T13:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южнодонецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 108-й бригады территориальной обороны в районе Воскресенки в ДНР."Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230917/plen-1896799859.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Угледар
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация"
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 108-й бригады территориальной обороны в районе Воскресенки в ДНР.
"Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУгледар
 
 
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