https://ria.ru/20230917/ataki-1896804260.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.09.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:31

2023-09-17T13:31

2023-09-17T13:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южнодонецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 108-й бригады территориальной обороны в районе Воскресенки в ДНР."Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230917/plen-1896799859.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, угледар