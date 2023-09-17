https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html

"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины

"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины - РИА Новости, 17.09.2023

"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины

Германии не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ, заявил в эфире Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:12

2023-09-17T13:12

2023-09-17T16:40

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Германии не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ, заявил в эфире Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт."Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — поделился он.Эверт отметил, что даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.Издание Rzeczpospolita сообщало о том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Кроме того, хакеры из группы RaHDit выяснили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить этих людей обратно на Украину.

https://ria.ru/20230917/zapad-1896796847.html

https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html

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в мире, украина, германия, польша, вооруженные силы украины