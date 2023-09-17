Рейтинг@Mail.ru
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 17.09.2023 (обновлено: 16:40 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины - РИА Новости, 17.09.2023
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины
Германии не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ, заявил в эфире Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:12
2023-09-17T16:40
в мире
украина
германия
польша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Германии не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ, заявил в эфире Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт."Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — поделился он.Эверт отметил, что даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.Издание Rzeczpospolita сообщало о том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Кроме того, хакеры из группы RaHDit выяснили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить этих людей обратно на Украину.
https://ria.ru/20230917/zapad-1896796847.html
https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html
украина
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Польша, Вооруженные силы Украины
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины

Журналист Эверт: Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Германии не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ, заявил в эфире Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.
"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — поделился он.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Русские понимают": в США раскрыли неприятную для Запада правду о России
Вчера, 12:06
Эверт отметил, что даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.
Издание Rzeczpospolita сообщало о том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Кроме того, хакеры из группы RaHDit выяснили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить этих людей обратно на Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Не поможет": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Вчера, 09:29
 
В миреУкраинаГерманияПольшаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала