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"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины - РИА Новости, 17.09.2023
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины
Германии не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ, заявил в эфире Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:12
2023-09-17T13:12
2023-09-17T16:40
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Германии не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ, заявил в эфире Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт."Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — поделился он.Эверт отметил, что даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.Издание Rzeczpospolita сообщало о том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Кроме того, хакеры из группы RaHDit выяснили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить этих людей обратно на Украину.
https://ria.ru/20230917/zapad-1896796847.html
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в мире, украина, германия, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Польша, Вооруженные силы Украины
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины
Журналист Эверт: Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ